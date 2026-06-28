Путин назначил прокуроров четырех регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин назначил прокуроров Дагестана, Башкирии, Саратовской и Воронежской областей.
- Назначенные прокуроры освобождены от занимаемых ими должностей для назначения на новые посты на пятилетний срок.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил прокуроров Дагестана, Башкирии, Саратовской и Воронежской областей, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Назначить на пятилетний срок: Авдеева Дениса Евгеньевича - прокурором Республики Дагестан, освободив его от занимаемой должности; Грибова Ивана Владимировича - прокурором Республики Башкортостан, освободив его от занимаемой должности; Пантелеева Романа Сергеевича - прокурором Саратовской области, освободив его от занимаемой должности; Филипенко Сергея Владимировича - прокурором Воронежской области, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе.
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