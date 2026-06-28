Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил прокуроров четырех регионов - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 28.06.2026
Путин назначил прокуроров четырех регионов

Путин назначил прокуроров Дагестана, Башкирии, Саратовской, Воронежской областей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин назначил прокуроров Дагестана, Башкирии, Саратовской и Воронежской областей.
  • Назначенные прокуроры освобождены от занимаемых ими должностей для назначения на новые посты на пятилетний срок.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил прокуроров Дагестана, Башкирии, Саратовской и Воронежской областей, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Назначить на пятилетний срок: Авдеева Дениса Евгеньевича - прокурором Республики Дагестан, освободив его от занимаемой должности; Грибова Ивана Владимировича - прокурором Республики Башкортостан, освободив его от занимаемой должности; Пантелеева Романа Сергеевича - прокурором Саратовской области, освободив его от занимаемой должности; Филипенко Сергея Владимировича - прокурором Воронежской области, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин назначил новых заместителей генпрокурора
4 февраля, 14:38
 
Республика ДагестанВоронежская областьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала