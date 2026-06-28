Путин поддержал инициативу ЕР по признанию особого статуса учителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин поддержал инициативу партии "Единая Россия".
- Инициатива направлена на признание особого статуса учителя в стране.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин поддержал инициативу партии "Единая Россия" по признанию особого статуса учителя в стране.
"Сегодня хотел бы поддержать еще одну вашу конкретную инициативу, которую считаю актуальной, - это признание особого статуса учителя в нашей стране", - сказал Путин на XXIII Съезде политической партии "Единая Россия".
Путин отметил, что партия многое делает для развития российской системы образования и учительского сообщества.
"Это и масштабная программа по строительству и ремонту школ, и выплаты классным руководителям, и расширение сети детских садов", - добавил Путин.