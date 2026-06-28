Путин поддержал инициативу ЕР по признанию особого статуса учителя

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин поддержал инициативу партии "Единая Россия" по признанию особого статуса учителя в стране.

Путин отметил, что партия многое делает для развития российской системы образования и учительского сообщества.

"Это и масштабная программа по строительству и ремонту школ, и выплаты классным руководителям, и расширение сети детских садов", - добавил Путин.