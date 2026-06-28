Путин поздравил комитет по внешним связям Петербурга с юбилеем

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поздравил коллектив комитета по внешним связям Санкт-Петербурга с 35-летием создания.

Путин отметил, что комитет стал важным звеном в системе международных связей и его сотрудники внесли значительный вклад в продвижение Санкт-Петербурга как одного из центров мировой экономики, культуры и науки.

Президент выразил уверенность в том, что комитет будет и дальше поддерживать высокий уровень профессионализма и продолжать традиции на благо города и страны.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив комитета по внешним связям Санкт-Петербурга с 35-летием создания, отметив, что испытывает гордость за то, что был причастен его работе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с 35-летием создания комитета по внешним связям Санкт-Петербурга ... Горжусь тем, что был причастен к этой востребованной работе", - говорится в поздравлении

Глава государства также подчеркнул, что комитет стал важным звеном в системе международных связей Северной столицы и всей страны. Его сотрудники внесли значительный вклад в продвижение Санкт-Петербурга как одного из центров мировой экономики, культуры и науки, в укрепление всестороннего международного и межрегионального партнерства, добавляется в сообщении.

"Уверен, что сплоченный коллектив комитета будет и впредь высоко держать профессиональную планку, достойно продолжать славные традиции своих предшественников – на благо родного города и всей России", - добавил Путин

Лидер России отметил, что благодаря компетентности и созидательной энергии комитета, Санкт-Петербург открыт для новых идей, творческого и делового общения, для конструктивного диалога с дружественными странами.