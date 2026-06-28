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Путин поздравил комитет по внешним связям Петербурга с юбилеем - РИА Новости, 28.06.2026
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12:44 28.06.2026
Путин поздравил комитет по внешним связям Петербурга с юбилеем

Путин поздравил комитет по внешним связям Петербурга с 35-летием

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил коллектив комитета по внешним связям Санкт-Петербурга с 35-летием создания.
  • Путин отметил, что комитет стал важным звеном в системе международных связей и его сотрудники внесли значительный вклад в продвижение Санкт-Петербурга как одного из центров мировой экономики, культуры и науки.
  • Президент выразил уверенность в том, что комитет будет и дальше поддерживать высокий уровень профессионализма и продолжать традиции на благо города и страны.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив комитета по внешним связям Санкт-Петербурга с 35-летием создания, отметив, что испытывает гордость за то, что был причастен его работе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 35-летием создания комитета по внешним связям Санкт-Петербурга... Горжусь тем, что был причастен к этой востребованной работе", - говорится в поздравлении.
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Глава государства также подчеркнул, что комитет стал важным звеном в системе международных связей Северной столицы и всей страны. Его сотрудники внесли значительный вклад в продвижение Санкт-Петербурга как одного из центров мировой экономики, культуры и науки, в укрепление всестороннего международного и межрегионального партнерства, добавляется в сообщении.
"Уверен, что сплоченный коллектив комитета будет и впредь высоко держать профессиональную планку, достойно продолжать славные традиции своих предшественников – на благо родного города и всей России", - добавил Путин.
Лидер России отметил, что благодаря компетентности и созидательной энергии комитета, Санкт-Петербург открыт для новых идей, творческого и делового общения, для конструктивного диалога с дружественными странами.
Президент пожелал коллективу и ветеранам комитета по внешним связям успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего.
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