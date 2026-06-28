Праздник "Алые паруса" в Петербурге прошел без нарушений

Краткий пересказ от РИА ИИ Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге прошел без нарушений общественного порядка.

В празднике "Алые паруса" приняли участие около 65 тысяч человек.

Безопасность во время проведения "Алых парусов" обеспечивали около тысячи росгвардейцев.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Праздник выпускников "Алые паруса", который состоялся в Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье, прошел без нарушений общественного порядка, сообщил региональный главк Росгвардии.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в воскресенье сообщил, что в празднике выпускников школ "Алые паруса" приняли участие около 65 тысяч человек. Кульминацией праздника стал проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.

"Нарушений правопорядка при проведении праздника не допущено", - говорится в канале Росгвардии на платформе " Макс ".

Отмечается, что безопасность проведения праздника выпускников совместно с полицией обеспечивали около тысячи росгвардейцев. Так, инженерно-технические подразделения ОМОН предварительно обследовали места массового пребывания людей, также росгвардейцы работали в досмотровых зонах и патрулировали территорию в районе проведения "Алых парусов".

В ходе праздника экипажи на катерах стояли в оцеплении участка акватории Невы, чтобы посторонние суда не смогли помешать проходу брига "Россия" под алыми парусами.