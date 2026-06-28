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Праздник "Алые паруса" в Петербурге прошел без нарушений - РИА Новости, 28.06.2026
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13:48 28.06.2026
Праздник "Алые паруса" в Петербурге прошел без нарушений

Росгвардия: праздник выпускников "Алые паруса" прошел без нарушений

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПраздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге прошел без нарушений общественного порядка.
  • В празднике "Алые паруса" приняли участие около 65 тысяч человек.
  • Безопасность во время проведения "Алых парусов" обеспечивали около тысячи росгвардейцев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Праздник выпускников "Алые паруса", который состоялся в Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье, прошел без нарушений общественного порядка, сообщил региональный главк Росгвардии.
Губернатор Петербурга Александр Беглов в воскресенье сообщил, что в празднике выпускников школ "Алые паруса" приняли участие около 65 тысяч человек. Кульминацией праздника стал проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.
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"Нарушений правопорядка при проведении праздника не допущено", - говорится в канале Росгвардии на платформе "Макс".
Отмечается, что безопасность проведения праздника выпускников совместно с полицией обеспечивали около тысячи росгвардейцев. Так, инженерно-технические подразделения ОМОН предварительно обследовали места массового пребывания людей, также росгвардейцы работали в досмотровых зонах и патрулировали территорию в районе проведения "Алых парусов".
В ходе праздника экипажи на катерах стояли в оцеплении участка акватории Невы, чтобы посторонние суда не смогли помешать проходу брига "Россия" под алыми парусами.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся в июне 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
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