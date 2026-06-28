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Правительство профинансирует создание футбольных полей в регионах - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
10:51 28.06.2026
Правительство профинансирует создание футбольных полей в регионах

Правительство профинансирует создание и модернизацию футбольных полей в регионах

© Фото : Максим Коняев, агентство «PR+Sport»Футбольное поле
Футбольное поле - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Максим Коняев, агентство «PR+Sport»
Футбольное поле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 2027 года регионы России смогут получать федеральные субсидии на создание и модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием.
  • Ежегодно из федерального бюджета на эти цели планируется выделять по 1,5 миллиарда рублей.
  • Субсидии будут предоставляться на размещение футбольных полей в населенных пунктах с численностью населения не менее 30 тысяч человек, а для меньших населенных пунктов потребуется гарантийное письмо о возможности привозить граждан из соседних местностей.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство России профинансирует создание и модернизацию футбольных полей в регионах страны, с 2027 года субъекты смогут получать субсидии на эти цели, сообщила пресс-служба кабмина.
"С 2027 года регионы смогут получать федеральные субсидии на закупку и монтаж оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". Постановление о правилах предоставления и распределения господдержки на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что речь идет о создании в регионах полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием, в том числе оборудованных системой подогрева для круглогодичного использования. Субъекты смогут получать софинансирование на создание двух-трех таких полей каждый год. Из федерального бюджета на эти цели планируется выделять по 1,5 миллиарда рублей ежегодно.
"Субсидии будут предоставляться на размещение футбольных полей в населенных пунктах с численностью населения не менее 30 тысяч человек. Если в поселении проживает меньше, то для получения господдержки регион должен предоставить гарантийное письмо о возможности привозить граждан из соседних местностей для занятий на футбольном поле", - добавили в пресс-службе.
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