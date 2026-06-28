Правительство профинансирует создание футбольных полей в регионах

Отмечается, что речь идет о создании в регионах полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием, в том числе оборудованных системой подогрева для круглогодичного использования. Субъекты смогут получать софинансирование на создание двух-трех таких полей каждый год. Из федерального бюджета на эти цели планируется выделять по 1,5 миллиарда рублей ежегодно.

"Субсидии будут предоставляться на размещение футбольных полей в населенных пунктах с численностью населения не менее 30 тысяч человек. Если в поселении проживает меньше, то для получения господдержки регион должен предоставить гарантийное письмо о возможности привозить граждан из соседних местностей для занятий на футбольном поле", - добавили в пресс-службе.