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Город мечтателей и старые сказки на новый лад: как прошли "Алые паруса" - РИА Новости, 28.06.2026
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10:41 28.06.2026 (обновлено: 18:53 28.06.2026)

Город мечтателей и старые сказки на новый лад: как прошли "Алые паруса"

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© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

В Петербурге состоялся праздник выпускников "Алые паруса".

Бриг Россия на реке Неве во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

В Петербурге состоялся праздник выпускников "Алые паруса".

© РИА Новости / Артем Пряхин
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1 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

По традиции мероприятие открыл губернатор Александр Беглов, поприветствовав собравшихся и ударив в рынду.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

По традиции мероприятие открыл губернатор Александр Беглов, поприветствовав собравшихся и ударив в рынду.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 10
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

По задумке организаторов, в этом году Дворцовая площадь превратилась в Город мечтателей. Она стала символическим местом встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее.

Бриг Россия на реке Неве во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

По задумке организаторов, в этом году Дворцовая площадь превратилась в Город мечтателей. Она стала символическим местом встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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3 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Ведущими вечера стали Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

Ведущими вечера стали Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 10
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

На сцене выступали Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа "МАNДРАГОРА" и другие артисты.

Бриг Россия на реке Неве во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

На сцене выступали Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа "МАNДРАГОРА" и другие артисты.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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5 из 10
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

"Секретным гостем" праздника оказался певец Ваня Дмитриенко.

Бриг Россия на реке Неве во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

"Секретным гостем" праздника оказался певец Ваня Дмитриенко.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Кульминацией праздника стал проход брига "Россия" под алыми парусами в акватории Невы в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. Его основа в этом году — образы из русских сказок в современном прочтении.

Бриг Россия на реке Неве во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

Кульминацией праздника стал проход брига "Россия" под алыми парусами в акватории Невы в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. Его основа в этом году — образы из русских сказок в современном прочтении.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Корабль вошел в разведенный створ Дворцового моста и проследовал вдоль Дворцовой набережной. Одним из самых эффектных моментов стал разворот судна в районе Зимней канавки. После этого бриг направился к Троицкому мосту, приветствуя выпускников, а затем вернулся обратно.

Бриг Россия на реке Неве во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

Корабль вошел в разведенный створ Дворцового моста и проследовал вдоль Дворцовой набережной. Одним из самых эффектных моментов стал разворот судна в районе Зимней канавки. После этого бриг направился к Троицкому мосту, приветствуя выпускников, а затем вернулся обратно.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

На празднике присутствовали около 65 тысяч человек из 36 регионов и десяти дружественных стран.

Зрители во время концерта на празднике выпускников Алые паруса на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

На празднике присутствовали около 65 тысяч человек из 36 регионов и десяти дружественных стран.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 10
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

"Алые паруса" — праздник учеников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеял одноименный фильм по повести Александра Грина. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979-м, в июне 2005 года ее возродили.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

"Алые паруса" — праздник учеников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеял одноименный фильм по повести Александра Грина. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979-м, в июне 2005 года ее возродили.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Санкт-ПетербургАлые паруса (праздник выпускников)Фото
 
 
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