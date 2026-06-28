Город мечтателей и старые сказки на новый лад: как прошли "Алые паруса"

В Петербурге состоялся праздник выпускников "Алые паруса".
В Петербурге состоялся праздник выпускников "Алые паруса".
По традиции мероприятие открыл губернатор Александр Беглов, поприветствовав собравшихся и ударив в рынду.
По традиции мероприятие открыл губернатор Александр Беглов, поприветствовав собравшихся и ударив в рынду.
По задумке организаторов, в этом году Дворцовая площадь превратилась в Город мечтателей. Она стала символическим местом встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее.
По задумке организаторов, в этом году Дворцовая площадь превратилась в Город мечтателей. Она стала символическим местом встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее.
Ведущими вечера стали Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.
Ведущими вечера стали Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.
На сцене выступали Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа "МАNДРАГОРА" и другие артисты.
На сцене выступали Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа "МАNДРАГОРА" и другие артисты.
"Секретным гостем" праздника оказался певец Ваня Дмитриенко.
"Секретным гостем" праздника оказался певец Ваня Дмитриенко.
Кульминацией праздника стал проход брига "Россия" под алыми парусами в акватории Невы в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. Его основа в этом году — образы из русских сказок в современном прочтении.
Кульминацией праздника стал проход брига "Россия" под алыми парусами в акватории Невы в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. Его основа в этом году — образы из русских сказок в современном прочтении.
Корабль вошел в разведенный створ Дворцового моста и проследовал вдоль Дворцовой набережной. Одним из самых эффектных моментов стал разворот судна в районе Зимней канавки. После этого бриг направился к Троицкому мосту, приветствуя выпускников, а затем вернулся обратно.
Корабль вошел в разведенный створ Дворцового моста и проследовал вдоль Дворцовой набережной. Одним из самых эффектных моментов стал разворот судна в районе Зимней канавки. После этого бриг направился к Троицкому мосту, приветствуя выпускников, а затем вернулся обратно.
На празднике присутствовали около 65 тысяч человек из 36 регионов и десяти дружественных стран.
На празднике присутствовали около 65 тысяч человек из 36 регионов и десяти дружественных стран.
"Алые паруса" — праздник учеников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеял одноименный фильм по повести Александра Грина. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979-м, в июне 2005 года ее возродили.
"Алые паруса" — праздник учеников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеял одноименный фильм по повести Александра Грина. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979-м, в июне 2005 года ее возродили.