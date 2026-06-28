"Алые паруса" в Петербурге посетили выпускники из 35 регионов России

Краткий пересказ от РИА ИИ На праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге были приглашены выпускники из 35 российских регионов и более чем из 10 дружественных стран.

Дворцовая площадь на празднике была оформлена как «Город мечтателей», а концерт разделен на несколько смысловых блоков, посвященных этапам взросления и становления личности.

Кульминацией праздника стал проход брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Выпускники из 35 российских регионов и более 10 дружественных стран посетили праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, который прошел в ночь на воскресенье, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

« "Город по традиции чествует выпускников школ грандиозным праздником "Алые паруса"... Каждый год его гостями становятся и лучшие выпускники из-за рубежа. В этом году приглашения удостоились ребята из 35 регионов России и более десятка дружественных стран", – говорится в сообщении.

В этом году Дворцовая площадь, по замыслу организаторов, превратилась в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Концерт был разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывал важные этапы взросления и становления личности.

Кульминацией праздника стал проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.