"Алые паруса" в Петербурге посетили выпускники из 35 регионов России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге были приглашены выпускники из 35 российских регионов и более чем из 10 дружественных стран.
- Дворцовая площадь на празднике была оформлена как «Город мечтателей», а концерт разделен на несколько смысловых блоков, посвященных этапам взросления и становления личности.
- Кульминацией праздника стал проход брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Выпускники из 35 российских регионов и более 10 дружественных стран посетили праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, который прошел в ночь на воскресенье, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
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"Город по традиции чествует выпускников школ грандиозным праздником "Алые паруса"... Каждый год его гостями становятся и лучшие выпускники из-за рубежа. В этом году приглашения удостоились ребята из 35 регионов России и более десятка дружественных стран", – говорится в сообщении.
В этом году Дворцовая площадь, по замыслу организаторов, превратилась в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Концерт был разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывал важные этапы взросления и становления личности.
Кульминацией праздника стал проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.
"Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году, в июне 2005 года праздник возродили.