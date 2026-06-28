Аналитик рассказал, чем Гутерреш может заняться после ухода из ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ По мнению португальского аналитика и юриста Алешандри Геррейру, Антониу Гутерреш может стать президентом Португалии после завершения своего второго и последнего срока на посту главы ООН 31 декабря 2026 года.

Геррейру считает, что известность Гутерреша в Португалии обеспечит ему победу на выборах президента в 2031 году, если он примет в них участие.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Уходящий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш может в будущем стать президентом Португалии, заявил РИА Новости португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.

Второй и последний срок Антониу Гутерреша на посту главы ООН завершится 31 декабря 2026 года.

"Ему придется подождать до следующих выборов (ожидаются в 2031 году - ред.), но он неизбежно будет в списке кандидатов в президенты республики. И могу сказать, что в случае участия он победит", - сказал Геррейру на полях прошедшего Петербургского международного юридического форума.

Именно известность Гутерреша в Португалии обеспечила бы ему победу на выборах президента, добавил собеседник. Однако он не исключил, что уходящий генсекретарь также может стать советником в какой-либо португальской или международной организации.