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Аналитик рассказал, чем Гутерреш может заняться после ухода из ООН - РИА Новости, 28.06.2026
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02:04 28.06.2026
Аналитик рассказал, чем Гутерреш может заняться после ухода из ООН

Геррейру: Гутерреш может стать президентом Португалии после ухода из ООН

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАнтониу Гутерриш
Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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Антониу Гутерриш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По мнению португальского аналитика и юриста Алешандри Геррейру, Антониу Гутерреш может стать президентом Португалии после завершения своего второго и последнего срока на посту главы ООН 31 декабря 2026 года.
  • Геррейру считает, что известность Гутерреша в Португалии обеспечит ему победу на выборах президента в 2031 году, если он примет в них участие.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Уходящий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш может в будущем стать президентом Португалии, заявил РИА Новости португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.
Второй и последний срок Антониу Гутерреша на посту главы ООН завершится 31 декабря 2026 года.
"Ему придется подождать до следующих выборов (ожидаются в 2031 году - ред.), но он неизбежно будет в списке кандидатов в президенты республики. И могу сказать, что в случае участия он победит", - сказал Геррейру на полях прошедшего Петербургского международного юридического форума.
Именно известность Гутерреша в Португалии обеспечила бы ему победу на выборах президента, добавил собеседник. Однако он не исключил, что уходящий генсекретарь также может стать советником в какой-либо португальской или международной организации.
XIV Петербургский международный юридический форум проходил в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнёр форума.
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