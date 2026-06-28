Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева продолжает лидировать в чемпионской гонке WTA.
- Андреева возглавила гонку после победы в финале «Ролан Гаррос» над Майей Хвалиньской.
- В первом круге Уимблдонского турнира Андреева встретится с Магдой Линетт.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева продолжает лидировать в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
Андреева возглавила гонку после победы в финале "Ролан Гаррос" 6 июня над полькой Майей Хвалиньской со счетом 6:3, 6:2. На минувшей неделе Андреева выступила на травяном турнире в Бад-Хомберге и проиграла соотечественнице Екатерине Александровой во втором круге (3:6, 4:6). Александрова дошла на этом турнире до четвертьфинала, где уступила японке Наоми Осаке (2:6, 2:6). Благодаря этому она вернулась в топ-50 чемпионской гонки, поднявшись на 48-ю строчку.
В первом круге Уимблдонского турнира, который стартует 29 июня, Андреева встретится с полькой Магдой Линетт.
Чемпионская гонка WTA, версия от 28 июня:
1 (1). Мирра Андреева (Россия) - 4929;
Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA
8 июня, 08:22
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4705;
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4497;
4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 4106;
5 (5). Джессика Пегула (США) - 3520;
6 (8). Каролина Мухова (Чехия) - 2970;
7 (6). Кори Гауфф (США) - 2704;
Мирра Андреева поднялась на пятое место в рейтинге WTA
15 июня, 08:00
8 (7). Марта Костюк (Украина) - 2495;
9 (9). Виктория Мбоко (Канада) - 2393;
10 (10). Сорана Кырстя (Румыния) - 1915...
14 (14). Диана Шнайдер (Россия) - 1615...
20 (19). Анна Калинская (Россия) - 1360...
48 (51). Екатерина Александрова (Россия) - 742.