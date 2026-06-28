Минтранс подготовил предложения по регулированию СИМ на тротуарах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минтранс России подготовил предложения по регулированию движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах.
- Президент России Владимир Путин поручил властям проработать вопрос о регулировании движения СИМ на тротуарах до 1 июля.
- Член общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева считает поручение президента об ограничении движения СИМ по тротуарам важным шагом для обеспечения безопасности пешеходов.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минтранс Россиии подготовил предложения по регулированию движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах, заявил журналистам глава ведомства Андрей Никитин.
Президент России Владимир Путин в декабре 2025 года поручил властям до 1 июля проработать вопрос о регулировании движения средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, на тротуарах.
"Предложения все готовы… Понятно, что это всегда такая дискуссия между нами, ГИБДД, общественностью. Предложения все практически готовы, я думаю, в ближайшие пару-тройку месяцев мы их внесем", - сказал Никитин.
Член общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева в марте говорила в беседе с РИА Новости, что тротуар стал зоной повышенного риска для пешеходов из-за разницы в массе и скорости со средствами индивидуальной мобильности, из-за чего поручение президента об ограничении их движения по тротуарам является важным шагом для обеспечения безопасности.
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21 ноября 2025, 15:15