Минтранс подготовил предложения по регулированию СИМ на тротуарах

"Предложения все готовы… Понятно, что это всегда такая дискуссия между нами, ГИБДД, общественностью. Предложения все практически готовы, я думаю, в ближайшие пару-тройку месяцев мы их внесем", - сказал Никитин.

Член общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева в марте говорила в беседе с РИА Новости, что тротуар стал зоной повышенного риска для пешеходов из-за разницы в массе и скорости со средствами индивидуальной мобильности, из-за чего поручение президента об ограничении их движения по тротуарам является важным шагом для обеспечения безопасности.