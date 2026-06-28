Месси, Мбаппе, Возинья вошли в символическую сборную группового этапа ЧМ-26

Краткий пересказ от РИА ИИ Возинья (Кабо-Верде), Лионель Месси (Аргентина) и Киллиан Мбаппе (Франция) вошли в символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира по версии суперкомпьютера Opta.

Завершился групповой этап чемпионата мира, по итогам которого определились 32 участника первого раунда плей-офф.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд на территории трех стран.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, а также аргентинский нападающий Лионель Месси и французский форвард Киллиан Мбаппе вошли в символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира по футболу по версии суперкомпьютера Opta, сообщается на сайте статистического сервиса.

В ночь на воскресенье завершился групповой этап чемпионата мира, по итогам которого определились 32 участника первого раунда плей-офф.

Полный состав символической сборной выглядит следующим образом:

защитники: Марвен Сеная (Гана), Дини (Кабо-Верде), Пау Кубарси (Испания), Кэйто Накамура (Япония);

полузащитники: Уэстон Маккенни (США), Педро Вите (Эквадор);

нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Винисиус Жуниор (Бразилия), Эрлинг Холанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).