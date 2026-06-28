Месси, Мбаппе, Возинья вошли в символическую сборную группового этапа ЧМ-26

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возинья (Кабо-Верде), Лионель Месси (Аргентина) и Киллиан Мбаппе (Франция) вошли в символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира по версии суперкомпьютера Opta.
- Завершился групповой этап чемпионата мира, по итогам которого определились 32 участника первого раунда плей-офф.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд на территории трех стран.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, а также аргентинский нападающий Лионель Месси и французский форвард Киллиан Мбаппе вошли в символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира по футболу по версии суперкомпьютера Opta, сообщается на сайте статистического сервиса.
В ночь на воскресенье завершился групповой этап чемпионата мира, по итогам которого определились 32 участника первого раунда плей-офф.
Полный состав символической сборной выглядит следующим образом:
вратарь: Возинья (Кабо-Верде);
защитники: Марвен Сеная (Гана), Дини (Кабо-Верде), Пау Кубарси (Испания), Кэйто Накамура (Япония);
полузащитники: Уэстон Маккенни (США), Педро Вите (Эквадор);
нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Винисиус Жуниор (Бразилия), Эрлинг Холанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд на территории трех стран. В плей-офф вышли сборные, занявшие первые и вторые места в 12 группах, а также восемь лучших команд, ставших третьими.