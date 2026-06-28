Месси сотворил историю и вытащил Аргентину к победе. И это за полтайма!

Сборная Аргентины подошла к матчу с Иорданией с идеальными показателями. Две победы в двух матчах давали команде Лионеля Скалони абсолютную уверенность в выходе в плей-офф, так что тренерский штаб аргентинцев даже позволил себе оставить Лионеля Месси на скамейке запасных. К слову, в похожей ситуации такой не сделали Португалия с Криштиану Роналду, Франция с Килианом Мбаппе и Англия с Харри Кейном.

Второй состав Аргентины

В этом и заключается феномен Месси , который не стремится намеренно к рекордом, но при это с легкостью их устанавливает. В десяти случаев из десяти он отдаст пас партнеру в ситуации, которая к этому располагает и не будет лупить по воротам из любых позиций. Вот и в матче с Иорданией Лео спокойно остался в запасе, понимая, что силы ему еще пригодятся на этом турнире.

Тем более, что сборная Иордании не впечатлила на этом чемпионате мира, так что ротация состава у Аргентины была вполне понятной. В основе вышли, к примеру, Николас Пас, Джулиано Симеоне, Джовани Ло Чельсо, Леандро Паредес, Эсекьель Паласиос, Николас Тальяфико, Маркос Сенеси. Все эти либо вообще еще не играли на ЧМ-2026, либо провели на поле считанные минуты. А тут у них появился полноценный шанс проявить себя.

И. надо сказать, они им неплохо воспользовались. В начале матча аргентинцы уверенно контролировали игру и забили уже на седьмой минуте. Альварес отдал классную разрезающую передачу на Ло Чельсо, который переиграл вратаря иорданцев. Однако, к сожалению для фанатов аргентинцев, судья зафиксировал положение вне игры. Команда Скалони отнюдь не отчаялась и через десять минут все-таки по-настоящему открыла счет в матче. Все тот же Ло Чельсо блестяще исполнил штрафной удар - 1:0.

Сценарий происходящего на поле дальше не менялся. Аргентина держала все под контролем и на 28-й минуте должна была делать счет 2:0. Тальяфико простреливал на Лаутаро, который попал в перекладину, а добивавший мяч Сенеси не смог переиграть вратаря Иордании Язида Абу-Лайлу. Буквально через три минуты Лаутаро исправился. Сенеси получил головой по лицу в штрафной соперника, в результате чего арбитр уверенно назначил пенальти, который и реализовал Мартинес. Удивительно, но это его первый гол в карьере на чемпионатах мира.

Месси вышел и все решил. Опять!

Ничего нового до перерыва на поле не случилось. Аргентина не прикладывала сверхусилий вторым составом, а Иордания старалась, но не могла толком создать опасность у ворота Эмилиано Мартинеса. Но во втором тайме у них кое что стало получаться, так что гол на 55-й минуте не был такой уж сенсацией. Да и вообще атака у иорданцев была шикарная. Вышедший на замену Аль-Марди отдал на право, где Хаддад в касание прострелил на Аль-Тамари, который красиво в падении замкнул передачу - 1:2.

И тут же Скалони отправил Месси разминаться. Лионель в итоге вышел на поле на 60-й минуте, то есть у него было примерно пол тайма, чтобы сотворить историю и не дать Иордании перевернуть ход встречи. Конечно же, у Месси это получилось. На 80-й минуте форварда “Интер Майами” сбили недалеко от штрафной соперника. Сам же Лео подошел к мячу и сделал все идеально. Это уже шестой гол нападающего на этом чемпионате мира, и он пока является лучшим бомбардиром турнира.

Более того, Месси забил в семи матчах подряд на мировых первенствах, что стало новым рекордом. Таким образом, он превзошел француза Жюста Фонтена, который забивал в шести подряд матчах на ЧМ-1958 и бразильца Жаирзиньо, добившегося таких же показателей на ЧМ-1970. И это уже не говоря о том, что аргентинец побил собственный же рекорд по общему количеству голов на мировых первенствах. Теперь их у него аж 19 штук.