Хусанов и Файзуллаев вошли в состав сборной Узбекистана на матч с ДР Конго

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник Абдукодир Хусанов и полузащитник Аббосбек Файзуллаев вошли в стартовый состав сборной Узбекистана на матч против команды ДР Конго.
- Встреча группы K пройдет в Атланте (США) и начнется в 02:30 мск.
- Сборная Узбекистана занимает последнее место в группе, сборная ДР Конго идет третьей.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Защитник Абдукодир Хусанов и полузащитник Аббосбек Файзуллаев вошли в стартовый состав сборной Узбекистана на матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды ДР Конго, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Состав сборной Узбекистана выглядит следующим образом: Абдувохид Нематов (вратарь), Абдукодир Хусанов, Хаджиакбар Алиджанов, Рустам Ашурматов, Шерзод Насруллаев, Жахонгир Урозов, Акмаль Мозговой, Отабек Шукуров, Достонбек Хамдамов, Аббосбек Файзуллаев, Элдор Шомуродов (капитан).
В составе сборной ДР Конго с первых минут выйдут: Лионель Мпаси (вратарь), Эрон Уан-Биссака, Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба (капитан), Артюр Масуаку, Натанаэль Мбюкю, Самюэль Мутуссами, Ноа Садики, Бриан Сипенга, Седрик Бакамбу, Йоан Висса.
Сборная Узбекистана, не набравшая очков, занимает последнее место в группе. Сборная ДР Конго (1 очко) идет третьей. На втором месте располагаются португальцы (4), на первом - колумбийцы (6).