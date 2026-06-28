Хусанов и Файзуллаев вошли в состав сборной Узбекистана на матч с ДР Конго

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Защитник Абдукодир Хусанов и полузащитник Аббосбек Файзуллаев вошли в стартовый состав сборной Узбекистана на матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды ДР Конго, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).