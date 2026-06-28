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Хусанов и Файзуллаев вошли в состав сборной Узбекистана на матч с ДР Конго - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
01:38 28.06.2026
Хусанов и Файзуллаев вошли в состав сборной Узбекистана на матч с ДР Конго

Хусанов и Файзуллаев вошли в состав сборной Узбекистана на матч ЧМ с ДР Конго

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник Абдукодир Хусанов и полузащитник Аббосбек Файзуллаев вошли в стартовый состав сборной Узбекистана на матч против команды ДР Конго.
  • Встреча группы K пройдет в Атланте (США) и начнется в 02:30 мск.
  • Сборная Узбекистана занимает последнее место в группе, сборная ДР Конго идет третьей.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Защитник Абдукодир Хусанов и полузащитник Аббосбек Файзуллаев вошли в стартовый состав сборной Узбекистана на матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды ДР Конго, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы K пройдет в Атланте (США) в воскресенье и начнется в 02:30 мск.
Состав сборной Узбекистана выглядит следующим образом: Абдувохид Нематов (вратарь), Абдукодир Хусанов, Хаджиакбар Алиджанов, Рустам Ашурматов, Шерзод Насруллаев, Жахонгир Урозов, Акмаль Мозговой, Отабек Шукуров, Достонбек Хамдамов, Аббосбек Файзуллаев, Элдор Шомуродов (капитан).
В составе сборной ДР Конго с первых минут выйдут: Лионель Мпаси (вратарь), Эрон Уан-Биссака, Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба (капитан), Артюр Масуаку, Натанаэль Мбюкю, Самюэль Мутуссами, Ноа Садики, Бриан Сипенга, Седрик Бакамбу, Йоан Висса.
Сборная Узбекистана, не набравшая очков, занимает последнее место в группе. Сборная ДР Конго (1 очко) идет третьей. На втором месте располагаются португальцы (4), на первом - колумбийцы (6).
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ФутболСпортУзбекистанАтлантаСШААббосбек ФайзуллаевАбдукодир ХусановАбдувохид НематовДР КонгоМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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