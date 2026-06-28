Мартинес восхитился игрой Роналду в матче с Колумбией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что Криштиану Роналду хорошо проявил себя физически в матче против Колумбии.
- Встреча группы K между сборными Португалии и Колумбии завершилась со счетом 0:0.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду хорошо проявил себя физически в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира против команды Колумбии, заявил главный тренер португальцев Роберто Мартинес.
"Криштиану - центральный нападающий, игрок, который совершает движения в штрафной. Для нас очень важно подстраиваться под эти движения и синхронизироваться с ними. Физически Криштиану в порядке, мы следили за его состоянием в режиме реального времени, и он был очень хорош. Теперь у нас есть четыре дня, чтобы восстановиться. Мы следим за всеми на одном уровне", - цитирует Мартинеса Record.
Роналду отыграл без замен все три матча группового этапа и забил два мяча во встрече второго тура с командой Узбекистана (5:0). Форвард стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира, а также первым игроком, забивавшим на шести первенствах мира.
В 1/16 финала португальцы сыграют с командой Хорватии, встреча пройдет 2 июля в канадском Торонто. Чемпионат мира завершится 19 июля.