Мартинес восхитился игрой Роналду в матче с Колумбией

"Криштиану - центральный нападающий, игрок, который совершает движения в штрафной. Для нас очень важно подстраиваться под эти движения и синхронизироваться с ними. Физически Криштиану в порядке, мы следили за его состоянием в режиме реального времени, и он был очень хорош. Теперь у нас есть четыре дня, чтобы восстановиться. Мы следим за всеми на одном уровне", - цитирует Мартинеса Record.