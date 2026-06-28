"Крылья Советов" сыграли вничью с "Нефтехимиком" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» в товарищеском матче со счетом 1:1.
- В первом туре предстоящего сезона РПЛ «Крылья Советов» сыграют с московским «Динамо».
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" сыграли вничью с нижнекамским "Нефтехимиком" в товарищеском матче.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:1. В составе "Нефтехимика" мяч забил Ислам Машуков (41-я минута). У "Крыльев Советов" отличился Сергей Бабкин (48).
В матче первого тура предстоящего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) "Крылья Советов" на выезде сыграют с московским "Динамо" в период с 24 по 27 июля.