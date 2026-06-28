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"Крылья Советов" сыграли вничью с "Нефтехимиком" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
18:28 28.06.2026
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Нефтехимиком" в товарищеском матче

"Крылья Советов" сыграли вничью с "Нефтехимиком" в товарищеском матче в Самаре

© Фото : Пресс-служба "Крыльев Советов"Футболисты "Крыльев Советов"
Футболисты Крыльев Советов - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Крыльев Советов"
Футболисты "Крыльев Советов". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» в товарищеском матче со счетом 1:1.
  • В первом туре предстоящего сезона РПЛ «Крылья Советов» сыграют с московским «Динамо».
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" сыграли вничью с нижнекамским "Нефтехимиком" в товарищеском матче.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:1. В составе "Нефтехимика" мяч забил Ислам Машуков (41-я минута). У "Крыльев Советов" отличился Сергей Бабкин (48).
В матче первого тура предстоящего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) "Крылья Советов" на выезде сыграют с московским "Динамо" в период с 24 по 27 июля.
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