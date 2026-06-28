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Российский прыгун в воду Косимов стал чемпионом Европы среди юниоров - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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20:11 28.06.2026
Российский прыгун в воду Косимов стал чемпионом Европы среди юниоров

Россиянин Косимов стал чемпионом Европы по прыжкам в воду среди юниоров

© РИА Новости / Сергей Бобылев / Михаил Корытов | Перейти в медиабанкСайрус Д Амико Монтес (Аргентина) в соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 3 метра среди мужчин на Играх БРИКС в Казани
Сайрус Д Амико Монтес (Аргентина) в соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 3 метра среди мужчин на Играх БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев / Михаил Корытов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин Кирилл Косимов стал победителем соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште, набрав 517,50 балла.
  • В феврале Европейская федерация водных видов спорта допустила российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россиянин Кирилл Косимов стал победителем соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
По итогам пяти прыжков он набрал 517,50 балла в соревнованиях среди спортсменов до 18 лет. Вторым стал россиянин Тимур Хайле Мариам (505,00). Третье место занял итальянец Раффаэле Пеллигра (502,20).
Эти соревнования были последними в программе чемпионата Европы. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.
Прыжки в воду - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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