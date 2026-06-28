Сайрус Д Амико Монтес (Аргентина) в соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 3 метра среди мужчин на Играх БРИКС в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянин Кирилл Косимов стал победителем соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште, набрав 517,50 балла.

В феврале Европейская федерация водных видов спорта допустила российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россиянин Кирилл Косимов стал победителем соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.

По итогам пяти прыжков он набрал 517,50 балла в соревнованиях среди спортсменов до 18 лет. Вторым стал россиянин Тимур Хайле Мариам (505,00). Третье место занял итальянец Раффаэле Пеллигра (502,20).