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Кларк покинул пост главного тренера Шотландии после вылета с ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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09:43 28.06.2026 (обновлено: 09:54 28.06.2026)
Кларк покинул пост главного тренера Шотландии после вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Шотландии Кларк покинул пост после вылета с ЧМ-2026

© Фото : scottishfa.co.ukСтив Кларк
Стив Кларк - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : scottishfa.co.uk
Стив Кларк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стив Кларк покинул пост главного тренера сборной Шотландии.
  • Тренер выразил благодарность игрокам сборной и пожелал удачи своему преемнику.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Стив Кларк покинул пост главного тренера сборной Шотландии, сообщается на сайте Шотландской футбольной ассоциации (SFA).
На групповом этапе чемпионата мира 2026 года шотландцы обыграли команду Гаити (1:0) и уступили сборным Марокко (0:1) и Бразилии (0:3), не сумев с третьего места выйти в 1/16 финала.
"Самая эмоциональная часть прощания связана с моими игроками, без которых у нас не было бы ни одного из тех воспоминаний, накопленных с 2019 года. Они заслуживают всех похвал и восхищения, которые получают, и для меня было настоящей честью быть их тренером. Спасибо, что приняли меня, и удачи моему преемнику", - заявил специалист.
Кларк руководил сборной Шотландии с мая 2019 года. Под его руководством шотландцы впервые с 1996 года отобрались на чемпионат Европы, сыграв на Евро-2020 и Евро-2024, а также впервые с 1998 года попали в финальную часть чемпионата мира.
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