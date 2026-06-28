Кларк покинул пост главного тренера Шотландии после вылета с ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стив Кларк покинул пост главного тренера сборной Шотландии.
- Тренер выразил благодарность игрокам сборной и пожелал удачи своему преемнику.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Стив Кларк покинул пост главного тренера сборной Шотландии, сообщается на сайте Шотландской футбольной ассоциации (SFA).
"Самая эмоциональная часть прощания связана с моими игроками, без которых у нас не было бы ни одного из тех воспоминаний, накопленных с 2019 года. Они заслуживают всех похвал и восхищения, которые получают, и для меня было настоящей честью быть их тренером. Спасибо, что приняли меня, и удачи моему преемнику", - заявил специалист.
Кларк руководил сборной Шотландии с мая 2019 года. Под его руководством шотландцы впервые с 1996 года отобрались на чемпионат Европы, сыграв на Евро-2020 и Евро-2024, а также впервые с 1998 года попали в финальную часть чемпионата мира.