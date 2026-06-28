Кларк покинул пост главного тренера Шотландии после вылета с ЧМ-2026

"Самая эмоциональная часть прощания связана с моими игроками, без которых у нас не было бы ни одного из тех воспоминаний, накопленных с 2019 года. Они заслуживают всех похвал и восхищения, которые получают, и для меня было настоящей честью быть их тренером. Спасибо, что приняли меня, и удачи моему преемнику", - заявил специалист.