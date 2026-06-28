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Хорваты обыграли Гану и вышли в плей-офф ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
02:02 28.06.2026
Хорваты обыграли Гану и вышли в плей-офф ЧМ-2026

Гол Влашича принес сборной Хорватии победу над Ганой и выход в плей-офф ЧМ

© соцсетиХорватский футболист Никола Влашич на чемпионате мира 2022 года в Катаре
Хорватский футболист Никола Влашич на чемпионате мира 2022 года в Катаре - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Хорватии обыграла команду Ганы в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:1 и вышла в плей-офф турнира.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сборная Хорватии обыграла команду Ганы в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в плей-офф турнира.
Встреча группы L прошла в Филадельфии (США) и завершилась со счетом 2:1. В составе сборной Хорватии голы забили Петар Сучич (31-я минута) и бывший футболист московского ЦСКА Никола Влашич (83). У команды Ганы отличился Деррик Люккассен (73).
ЧМ по футболу 2026
28 июня 2026 • начало в 00:00
Завершен
Хорватия
2 : 1
Гана
31‎’‎ • Петар Сучич
(Матео Ковачич)
83‎’‎ • Никола Влашич
(Лука Модрич)
73‎’‎ • Деррик Лукассен
(Эрнест Нуама)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Хорватии с 6 очками заняла второе место в группе, первыми стали англичане (7). Сборная Ганы (4) вышла в плей-офф с третьего места в группе. Замкнула таблицу квартета сборная Панамы, не набравшая ни одного очка. Соперники команд Хорватии и Ганы по 1/16 финала определятся позднее.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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