Хорватский футболист Никола Влашич на чемпионате мира 2022 года в Катаре

Хорваты обыграли Гану и вышли в плей-офф ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Хорватии обыграла команду Ганы в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:1 и вышла в плей-офф турнира.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сборная Хорватии обыграла команду Ганы в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в плей-офф турнира.

Встреча группы L прошла в Филадельфии (США) и завершилась со счетом 2:1. В составе сборной Хорватии голы забили Петар Сучич (31-я минута) и бывший футболист московского ЦСКА Никола Влашич (83). У команды Ганы отличился Деррик Люккассен (73).

Сборная Хорватии с 6 очками заняла второе место в группе, первыми стали англичане (7). Сборная Ганы (4) вышла в плей-офф с третьего места в группе. Замкнула таблицу квартета сборная Панамы, не набравшая ни одного очка. Соперники команд Хорватии и Ганы по 1/16 финала определятся позднее.