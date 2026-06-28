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Определились все участники The International по Dota 2 - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Киберспорт
 
21:55 28.06.2026
Определились все участники The International по Dota 2

Стали известны все участники The International по Dota 2

© Фото : Соцсети The InternationalThe International 2025 по Dota 2
The International 2025 по Dota 2 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Соцсети The International
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В турнире The International по Dota 2, который пройдет в Шанхае, впервые сыграют семь российских команд.
  • Всего в турнире примут участие 16 команд, включая коллективы из России, Ближнего Востока, Европы, Китая, Филиппин, Северной и Южной Америки.
  • На The International выступят 17 российских игроков, из которых 16 представляют команды, основанные в России.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Определились все участники главного турнира года по Dota 2 - The International, который пройдет в Шанхае.
В турнире впервые сыграют семь российских команд, среди которых двукратные чемпионы Team Spirit, а также Team Vision, Aurora Gaming, BoomBoys, 1w Team (бывшая Tundra), Team Yandex и HULIGANI.
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Всего в 15-м розыгрыше турнира примут участие 16 команд. Помимо российских коллективов, это Team Falcons, Nigma Galaxy (обе - Ближний Восток), Team Liquid (Европа), Xtreme Gaming, Team Resilience, Vici Gaming (все - Китай), OG (Филиппины), GamerLegion (Северная Америка), LGD Gaming (Южная Америка).
На The International сыграют 17 россиян, ни одна другая страна не представлена большим количеством игроков. 16 человек выступают за основанные в России коллективы. Единственным игроком, представляющим зарубежную команду, является Станислав Malr1ne Поторак - мидер действующих чемпионов турнира Team Falcons.
The International - 2026 пройдет 13-23 августа в Шанхае, город во второй раз примет главный турнир года по Dota 2.
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