Определились все участники The International по Dota 2

Краткий пересказ от РИА ИИ В турнире The International по Dota 2, который пройдет в Шанхае, впервые сыграют семь российских команд.

Всего в турнире примут участие 16 команд, включая коллективы из России, Ближнего Востока, Европы, Китая, Филиппин, Северной и Южной Америки.

На The International выступят 17 российских игроков, из которых 16 представляют команды, основанные в России.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Определились все участники главного турнира года по Dota 2 - The International, который пройдет в Шанхае.

В турнире впервые сыграют семь российских команд, среди которых двукратные чемпионы Team Spirit, а также Team Vision, Aurora Gaming, BoomBoys, 1w Team (бывшая Tundra), Team Yandex и HULIGANI.

Всего в 15-м розыгрыше турнира примут участие 16 команд. Помимо российских коллективов, это Team Falcons, Nigma Galaxy (обе - Ближний Восток), Team Liquid (Европа), Xtreme Gaming, Team Resilience, Vici Gaming (все - Китай), OG (Филиппины), GamerLegion (Северная Америка), LGD Gaming (Южная Америка).

На The International сыграют 17 россиян, ни одна другая страна не представлена большим количеством игроков. 16 человек выступают за основанные в России коллективы. Единственным игроком, представляющим зарубежную команду, является Станислав Malr1ne Поторак - мидер действующих чемпионов турнира Team Falcons.