Звезда сборной Алжира Марез стал лучшим игроком матча с Австрией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рияд Марез признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Австрии.
- Рияд Марез забил два гола в матче, который завершился со счетом 3:3.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Алжира и саудовского "Аль-Ахли" Рияд Марез признан лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира против команды Австрии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча третьего тура группы J прошла в Канзас-Сити (США) и завершилась со счетом 3:3. Капитан алжирцев оформил дубль, забив на 60-й минуте и в компенсированное ко второму тайму время.
Марезу 35 лет, в его активе 40 мячей в 118 матчах за национальную команду. Он на шесть голов отстает от лучшего бомбардира в истории национальной команды Ислама Слимани.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд и на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.