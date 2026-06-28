Звезда сборной Алжира Марез стал лучшим игроком матча с Австрией

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Алжира и саудовского "Аль-Ахли" Рияд Марез признан лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира против команды Австрии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Марезу 35 лет, в его активе 40 мячей в 118 матчах за национальную команду. Он на шесть голов отстает от лучшего бомбардира в истории национальной команды Ислама Слимани.