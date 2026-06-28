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Ло Чельсо стал лучшим игроком матча между Аргентиной и Иорданией на ЧМ - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
07:27 28.06.2026
Ло Чельсо стал лучшим игроком матча между Аргентиной и Иорданией на ЧМ

Аргентинца Ло Чельсо признали лучшим игроком матча ЧМ против сборной Иордании

© пресс-служба сборной Аргентины по футболуАргентинские футболисты Лионель Месси и Джованни Ло Чельсо
Аргентинские футболисты Лионель Месси и Джованни Ло Чельсо - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© пресс-служба сборной Аргентины по футболу
Аргентинские футболисты Лионель Месси и Джованни Ло Чельсо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Аргентины и испанского «Бетиса» Джовани Ло Чельсо признан лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира против команды Иордании.
  • В матче третьего тура группы J сборная Аргентины обыграла команду Иордании со счетом 3:1, Ло Чельсо открыл счет на 19-й минуте ударом со штрафного.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Аргентины и испанского "Бетиса" Джовани Ло Чельсо признан лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира против команды Иордании, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В субботу в матче третьего тура группы J сборная Аргентины в Далласе обыграла команду Иордании - 3:1. Ло Чельсо на 19-й минуте открыл счет ударом со штрафного.
Ло Чельсо 30 лет, он провел первый матч на первенствах мира. На турнире 2018 года и в двух стартовых матчах текущего розыгрыша футболист оставался на скамейке запасных, чемпионат мира 2022 года полузащитник пропустил из-за травмы. Всего на его счету 5 голов в 68 матчах за национальную команду.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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