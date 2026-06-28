Ло Чельсо стал лучшим игроком матча между Аргентиной и Иорданией на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Аргентины и испанского «Бетиса» Джовани Ло Чельсо признан лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира против команды Иордании.
- В матче третьего тура группы J сборная Аргентины обыграла команду Иордании со счетом 3:1, Ло Чельсо открыл счет на 19-й минуте ударом со штрафного.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Аргентины и испанского "Бетиса" Джовани Ло Чельсо признан лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира против команды Иордании, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Ло Чельсо 30 лет, он провел первый матч на первенствах мира. На турнире 2018 года и в двух стартовых матчах текущего розыгрыша футболист оставался на скамейке запасных, чемпионат мира 2022 года полузащитник пропустил из-за травмы. Всего на его счету 5 голов в 68 матчах за национальную команду.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.