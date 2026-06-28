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Назван лучший игрок матча ДР Конго и Узбекистана на ЧМ - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
04:46 28.06.2026
Назван лучший игрок матча ДР Конго и Узбекистана на ЧМ

Висса признан лучшим игроком матча ЧМ между сборными ДР Конго и Узбекистана

© Фотография из соцсетейОфициальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фотография из соцсетей
Официальный мяч ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной ДР Конго Йоан Висса признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Узбекистана.
  • Встреча группы K завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной ДР Конго, Висса оформил дубль.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нападающий сборной ДР Конго Йоан Висса признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Узбекистана, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы K в ночь на воскресенье завершилась со счетом 3:1 в пользу африканской команды. Висса оформил дубль и помог своей сборной одержать волевую победу.
Висса 29 лет, он представляет английский "Ньюкасл". Форвард забил свой третий мяч на турнире - он также отличился в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Португалии (1:1).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Вратарь сборной Португалии стал лучшим игроком матча ЧМ против колумбийцев
Вчера, 04:45
 
ФутболСпортУзбекистанПортугалияСШАЙоан ВиссаДР КонгоМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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