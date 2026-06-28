Рейтинг@Mail.ru
Ликвидирован полковник ГУР Украины, причастный к попытке теракта в Крыму - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 28.06.2026 (обновлено: 09:30 28.06.2026)
Ликвидирован полковник ГУР Украины, причастный к попытке теракта в Крыму

Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев был ликвидирован

Рустем Фахриев*
Рустем Фахриев* - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Рустем Фахриев*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник ГУР Минобороны Украины Рустем Фахриев* был ликвидирован, сообщили в силовых структурах.
  • По данным ФСБ, он организовал попытку покушения на одного из старших офицеров МО России в Крыму.
ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Полковник ГУР Минобороны Украины Рустем Фахриев*, причастный к организации попытки теракта в Крыму, был ликвидирован, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Восемнадцатого мая на Украине был ликвидирован полковник военной разведки Фахриев* Рустем Саитхалилович", — говорится в заявлении.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
В Донбассе ликвидировали перебежчика из РДК*
7 июня, 20:13
Он был активистом "Меджлиса крымскотатарского народа"**, участвовал в попытке силового захвата здания Совета министров Крыма в 2014 году, состоял в батальоне "Аскер", позднее — в "Донбасс — Украина".
По данным ФСБ, именно Фахриев* организовал покушение на одного из старших офицеров Минобороны России 1 декабря 2025-го.Тогда силовики ликвидировали украинского агента при закладке бомбы под автомобиль военного.
В конце прошлого года Росфинмониторинг включил Фахриева* в перечень террористов и экстремистов.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Новозеландского наемника в рядах ВСУ ликвидировали в первом бою, пишут СМИ
18 мая, 11:53
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
 
РоссияУкраинаРеспублика КрымМеджлис крымскотатарского народаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала