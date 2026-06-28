Ликвидирован полковник ГУР Украины, причастный к попытке теракта в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полковник ГУР Минобороны Украины Рустем Фахриев* был ликвидирован, сообщили в силовых структурах.
- По данным ФСБ, он организовал попытку покушения на одного из старших офицеров МО России в Крыму.
ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Полковник ГУР Минобороны Украины Рустем Фахриев*, причастный к организации попытки теракта в Крыму, был ликвидирован, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Восемнадцатого мая на Украине был ликвидирован полковник военной разведки Фахриев* Рустем Саитхалилович", — говорится в заявлении.
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Он был активистом "Меджлиса крымскотатарского народа"**, участвовал в попытке силового захвата здания Совета министров Крыма в 2014 году, состоял в батальоне "Аскер", позднее — в "Донбасс — Украина".
По данным ФСБ, именно Фахриев* организовал покушение на одного из старших офицеров Минобороны России 1 декабря 2025-го.Тогда силовики ликвидировали украинского агента при закладке бомбы под автомобиль военного.
В конце прошлого года Росфинмониторинг включил Фахриева* в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
** Запрещенная в России экстремистская организация.