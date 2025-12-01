Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ликвидировали агента Киева при закладке бомбы под машину офицера МО - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 01.12.2025 (обновлено: 11:21 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/fsb-2058831900.html
В Крыму ликвидировали агента Киева при закладке бомбы под машину офицера МО
В Крыму ликвидировали агента Киева при закладке бомбы под машину офицера МО - РИА Новости, 01.12.2025
В Крыму ликвидировали агента Киева при закладке бомбы под машину офицера МО
В Крыму ликвидировали агента украинской разведки, пытавшегося заложить бомбу под автомобиль офицера Минобороны России, сообщила ФСБ. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T07:48:00+03:00
2025-12-01T11:21:00+03:00
россия
республика крым
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058837075_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92fe8802b7047dd1acb2645e2834e48d.jpg
https://ria.ru/20251129/fsb-2058572224.html
https://ria.ru/20251126/video-2057629507.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ликвидация агента украинской разведки, который хотел заложить взрывчатку под автомобиль в Крыму
ФСБ предотвратила в Крыму убийство по заданию Киева одного из старших офицеров Минобороны. Видео с ликвидированным агентом украинской разведки, который хотел заложить взрывчатку вод автомобиль военнослужащего в Крыму офицера МО РФ в Крыму и бомбу, которую хотели заложить под его машину показало ФСБ.
2025-12-01T07:48
true
PT1M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058837075_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f82d201d007be8ea4574c5aec90cbfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Республика Крым, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Крыму ликвидировали агента Киева при закладке бомбы под машину офицера МО

ФСБ: агента Киева ликвидировали при закладке бомбы под автомобиль офицера МО РФ

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Крыму ликвидировали агента украинской разведки, пытавшегося заложить бомбу под автомобиль офицера Минобороны России, сообщила ФСБ.
"Предотвращен террористический акт, готовившийся Главным управлением разведки Министерства обороны Украины на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров Министерства обороны России", — говорится в заявлении.
Видео с агентом Киева, планировавшим подорвать газопровод в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье
29 ноября, 09:46
По полученным данным, завербованный гражданин Украины должен был убить российского военнослужащего в его машине с помощью переданного взрывного устройства. Преступника нейтрализовали при закладке бомбы, он оказал вооруженное сопротивление.
"Организатором теракта является сотрудник ГУР Фахриев Рустем Саитхалилович 1984 года рождения", — указали в ведомстве.
У злоумышленника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.
Также ФСБ задержала жителя Крыма, который был одним из соучастников планировавшегося преступления. Против него возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Суд заключил его под стражу.
Суд вынес приговор агенту СБУ, собиравшему данные о работе ПВО в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
ФСБ опубликовала кадры задержания россиянина, подозреваемого в госизмене
26 ноября, 11:16
 
РоссияРеспублика КрымУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала