В Крыму ликвидировали агента Киева при закладке бомбы под машину офицера МО
В Крыму ликвидировали агента Киева при закладке бомбы под машину офицера МО
В Крыму ликвидировали агента украинской разведки, пытавшегося заложить бомбу под автомобиль офицера Минобороны России, сообщила ФСБ. РИА Новости, 01.12.2025
Ликвидация агента украинской разведки, который хотел заложить взрывчатку под автомобиль в Крыму
ФСБ предотвратила в Крыму убийство по заданию Киева одного из старших офицеров Минобороны. Видео с ликвидированным агентом украинской разведки, который хотел заложить взрывчатку вод автомобиль военнослужащего в Крыму офицера МО РФ в Крыму и бомбу, которую хотели заложить под его машину показало ФСБ.
В Крыму ликвидировали агента Киева при закладке бомбы под машину офицера МО
