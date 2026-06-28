Ваня Дмитриенко стал "секретным гостем" на "Алых парусах" в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Певец Ваня Дмитриенко стал «секретным гостем» праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
- Концерт на Дворцовой площади разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности.
- Кульминацией праздника станет проход брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении водно-пиротехнического шоу с образами из русских сказок в современном прочтении.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Певец Ваня Дмитриенко стал "секретным гостем" праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, его участие в шоу ранее не анонсировалось, передает корреспондент РИА Новости.
"Секретный гость - Ваня Дмитриенко", - объявила ведущая, после чего певец появился на сцене с песней "Шелк".
"Мне доверили завершить этот вечер. Я надеюсь, что у нас получится это хорошо", - сказал Дмитриенко.
После его выступления на сцену вышла певица Елка с песней "Я не брошу на полпути".
Праздник выпускников школ "Алые паруса" начался в субботу вечером концертной программой на Дворцовой площади. По информации организаторов, в этом году площадь превратилась в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Концерт разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности.
Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. В этом году основой шоу станут образы из русских сказок в современном прочтении.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первое мероприятие прошло 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.