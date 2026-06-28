Рейтинг@Mail.ru
Ваня Дмитриенко стал "секретным гостем" на "Алых парусах" в Петербурге - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:31 28.06.2026
Ваня Дмитриенко стал "секретным гостем" на "Алых парусах" в Петербурге

Ваня Дмитриенко стал секретным гостем праздника "Алые паруса" в Петербурге

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВаня Дмитриенко
Ваня Дмитриенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Ваня Дмитриенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певец Ваня Дмитриенко стал «секретным гостем» праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
  • Концерт на Дворцовой площади разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности.
  • Кульминацией праздника станет проход брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении водно-пиротехнического шоу с образами из русских сказок в современном прочтении.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Певец Ваня Дмитриенко стал "секретным гостем" праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, его участие в шоу ранее не анонсировалось, передает корреспондент РИА Новости.
"Секретный гость - Ваня Дмитриенко", - объявила ведущая, после чего певец появился на сцене с песней "Шелк".
Выпускники на празднике Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Выпускники на празднике "Алые паруса" подпевали песне "Матушка"
Вчера, 23:46
"Мне доверили завершить этот вечер. Я надеюсь, что у нас получится это хорошо", - сказал Дмитриенко.
После его выступления на сцену вышла певица Елка с песней "Я не брошу на полпути".
Праздник выпускников школ "Алые паруса" начался в субботу вечером концертной программой на Дворцовой площади. По информации организаторов, в этом году площадь превратилась в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Концерт разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности.
Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. В этом году основой шоу станут образы из русских сказок в современном прочтении.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первое мероприятие прошло 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Юные пассажиры "Поезда памяти" посетили праздник выпускников "Алые паруса"
Вчера, 23:25
 
Санкт-ПетербургНева (река)Елка (Елизавета Иванцив)Александр Грин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала