В ГД рассказали об обязательной идентификации безвизовых иностранцев

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Все безвизовые иностранные граждане при въезде в Россию с 1 июля будут обязаны использовать приложение "Госуслуги RuID", рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") .

Он отметил, что, если человек планирует въехать в Россию, государство должно заранее понимать, кто он, с какой целью едет, на какой срок и есть ли основания для отказа во въезде, и это нормальная современная цифровая практика, которая помогает сделать миграционные процессы более прозрачными.