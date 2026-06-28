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В ГД рассказали об обязательной идентификации безвизовых иностранцев - РИА Новости, 28.06.2026
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04:32 28.06.2026
В ГД рассказали об обязательной идентификации безвизовых иностранцев

Гусев: с 1 июля вводится обязательная идентификация безвизовых иностранцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июля все безвизовые иностранные граждане при въезде в Россию будут обязаны использовать приложение «Госуслуги RuID».
  • Заявление в приложении необходимо подать не позднее чем за 72 часа до въезда.
  • Предусмотрены исключения для граждан Беларуси, детей до шести лет, дипломатов, владельцев служебных паспортов и членов официальных делегаций.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Все безвизовые иностранные граждане при въезде в Россию с 1 июля будут обязаны использовать приложение "Госуслуги RuID", рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") .
"С 1 июля в России вступает в силу новое требование, согласно которому все безвизовые иностранные граждане должны использовать приложение "Госуслуги RuID" при въезде в Россию. Введение обязательного использования приложения "Госуслуги RuID" для безвизовых иностранных граждан – это вопрос порядка и безопасности", - сказал Гусев.
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Он отметил, что, если человек планирует въехать в Россию, государство должно заранее понимать, кто он, с какой целью едет, на какой срок и есть ли основания для отказа во въезде, и это нормальная современная цифровая практика, которая помогает сделать миграционные процессы более прозрачными.
"Заявление нужно подать не позднее чем за 72 часа до въезда. Важно, что речь не идет о создании искусственных барьеров. Предусмотрены исключения для граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов, владельцев служебных паспортов и членов официальных делегаций. То есть регулирование направлено не против добросовестных людей, а против хаоса, серых схем и ситуаций, когда государство получает информацию уже постфактум", - добавил депутат.
Гусев подчеркнул, что цифровой предварительный порядок въезда позволит снизить риски нелегальной миграции, быстрее проверять данные и понятнее выстраивать взаимодействие с иностранными гражданами.
"Для страны это вопрос безопасности, а для законопослушных приезжающих – более ясная и предсказуемая процедура въезда", – подытожил он.
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