Гол вышедшего на замену Месси помог Аргентине обыграть Иорданию на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Аргентины победила команду Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 3:1.

Сборная Аргентины заняла первое место в группе J и сыграет с дебютантами турнира — сборной Кабо-Верде — в 1/16 финала чемпионата мира 3 июля в Майами.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сборная Аргентины нанесла поражение команде Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы J, прошедшая в Далласе США ), завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Джовани Ло Чельсо (19), Лаутаро Мартинес (31, пенальти) и Лионель Месси (80), который начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 60-й минуте. У проигравшей команды мяч забил Муса Аль-Тамари (55).

Сборная Аргентины с 9 очками заняла первое место в группе J. Команда Иордании потерпела три поражения и расположилась на последней строчке.

В 1/16 финала чемпионата мира аргентинцы сыграют с дебютантами турнира - сборной Кабо-Верде. Встреча пройдет 3 июля в Майами.