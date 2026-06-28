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Гол вышедшего на замену Месси помог Аргентине обыграть Иорданию на ЧМ - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
07:02 28.06.2026 (обновлено: 09:18 28.06.2026)
Гол вышедшего на замену Месси помог Аргентине обыграть Иорданию на ЧМ

Аргентина обыграла Иорданию в матче третьего тура группового этапа ЧМ

© REUTERS / JAY BIGGERSTAFFЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / JAY BIGGERSTAFF
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Аргентины победила команду Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 3:1.
  • Сборная Аргентины заняла первое место в группе J и сыграет с дебютантами турнира — сборной Кабо-Верде — в 1/16 финала чемпионата мира 3 июля в Майами.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сборная Аргентины нанесла поражение команде Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы J, прошедшая в Далласе (США), завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Джовани Ло Чельсо (19), Лаутаро Мартинес (31, пенальти) и Лионель Месси (80), который начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 60-й минуте. У проигравшей команды мяч забил Муса Аль-Тамари (55).
ЧМ по футболу 2026
28 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
Иордания
1 : 3
Аргентина
55‎’‎ • Мусса Аль-Тамари
(Эхсан Хаддад)
19‎’‎ • Джовани Ло Чельсо
31‎’‎ • Лаутаро Мартинес (П)
80‎’‎ • Лионель Месси
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Аргентины с 9 очками заняла первое место в группе J. Команда Иордании потерпела три поражения и расположилась на последней строчке.
В 1/16 финала чемпионата мира аргентинцы сыграют с дебютантами турнира - сборной Кабо-Верде. Встреча пройдет 3 июля в Майами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.
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