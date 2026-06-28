Суперкомпьютер Opta назвал нового фаворита ЧМ перед началом плей-офф

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Франции выиграла все матчи группового этапа и стала новым главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года с шансами на победу в 18,66%.
- Сборная Аргентины заняла второе место в списке фаворитов с шансами на победу в 16,26%.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Суперкомпьютер Opta считает сборную Франции новым главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года после завершения группового этапа, сообщается на сайте статистического сервиса.
Второе место в списке фаворитов занимает сборная Аргентины, шансы которой на защиту титула оцениваются в 16,26%. Аргентинцы также выиграли все три матча группового этапа против команд Алжира (3:0), Австрии (2:0) и Иордании (3:1) и сыграют в плей-офф 3 июля против сборной Кабо-Верде.
Третью позицию в рейтинге занимают действующие чемпионы Европы испанцы, чьи шансы на победу оцениваются в 13,47%. В 1/16 финала чемпионата мира сборная 2 июля сыграет с командой Австрии. Четвертое место занимают англичане (9,68%). В первом раунде плей-офф они 1 июля встретится с командой ДР Конго.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.