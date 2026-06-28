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Суперкомпьютер Opta назвал нового фаворита ЧМ перед началом плей-офф - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
14:54 28.06.2026
Суперкомпьютер Opta назвал нового фаворита ЧМ перед началом плей-офф

Суперкомпьютер Opta назвал сборную Франции новым фаворитом ЧМ перед плей-офф

© FIFAИтоговая таблица всех групп на ЧМ-2026
Итоговая таблица всех групп на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Франции выиграла все матчи группового этапа и стала новым главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года с шансами на победу в 18,66%.
  • Сборная Аргентины заняла второе место в списке фаворитов с шансами на победу в 16,26%.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Суперкомпьютер Opta считает сборную Франции новым главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года после завершения группового этапа, сообщается на сайте статистического сервиса.
Сборная Франции выиграла все матчи группового этапа против команд Сенегала (3:1), Ирака (3:0) и Норвегии (4:1) и с первого места группы I вышла в плей-офф чемпионата мира, где 30 июня сыграет со шведами. Шансы французов на победу в мировом первенстве оцениваются в 18,66%.
Второе место в списке фаворитов занимает сборная Аргентины, шансы которой на защиту титула оцениваются в 16,26%. Аргентинцы также выиграли все три матча группового этапа против команд Алжира (3:0), Австрии (2:0) и Иордании (3:1) и сыграют в плей-офф 3 июля против сборной Кабо-Верде.
Третью позицию в рейтинге занимают действующие чемпионы Европы испанцы, чьи шансы на победу оцениваются в 13,47%. В 1/16 финала чемпионата мира сборная 2 июля сыграет с командой Австрии. Четвертое место занимают англичане (9,68%). В первом раунде плей-офф они 1 июля встретится с командой ДР Конго.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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