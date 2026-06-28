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Салаху диагностировали растяжение мышц бедра - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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08:36 28.06.2026 (обновлено: 08:44 28.06.2026)
Салаху диагностировали растяжение мышц бедра

Мохамеду Салаху диагностировали растяжение мышц задней поверхности бедра

© Фото : Соцсети ФИФАФутболист сборной Египта Мохамед Салах
Футболист сборной Египта Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающему и капитану сборной Египта Мохамеду Салаху диагностировано растяжение мышц задней поверхности бедра.
  • Сборная Египта сыграет с командой Австралии в 1/16 финала чемпионата мира 3 июля в Далласе.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нападающему и капитану сборной Египта Мохамеду Салаху диагностировано растяжение мышц задней поверхности бедра, сообщается на сайте Египетской футбольной ассоциации (EFA).
В пятницу сборная Египта сыграла вничью с командой Ирана (1:1) в матче заключительного тура группы G чемпионата мира. Салах пожаловался на боль в задней поверхности бедра и был заменен на 57-й минуте.
Как сообщается в заявлении EFA, Салах уже приступил к реабилитации. Сроки восстановления футболиста не уточняются.
Сборная Египта в 1/16 финала чемпионата мира сыграет с командой Австралии. Встреча пройдет 3 июля в Далласе.
Салаху 34 года, с лета 2017 года он выступал за английский "Ливерпуль", который покинул по окончании минувшего сезона. В составе команды в общей сложности принял участие в 442 матчах в различных турнирах, отметившись 257 забитыми мячами. Египтянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая валлийскому нападающему Иану Рашу (339) и английскому форварду Роджеру Ханту (280). С "Ливерпулем" Салах стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок лиги.
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