Кравцов поздравил школьницу из Москвы, сдавшую ЕГЭ на 500 баллов

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Кравцов поздравил московскую школьницу, которая сдала ЕГЭ на 500 баллов.

Он отметил, что это результат невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли.

Это первый случай в 25-летней истории единого государственного экзамена.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов поздравил московскую школьницу, которая сдала ЕГЭ на 500 баллов, и отметил, что это результат невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что московская школьница Екатерина Малкова, выпускница столичной школы №1409, сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена.

« "Поздравляю Екатерину Малкову из школы № 1409 с выдающимся и поистине историческим достижением - впервые выпускница получила на ЕГЭ максимальные 500 баллов по пяти предметам! Это результат невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли. Это настоящий прорыв. Для будущих поколений выпускников установлена новая планка", - сказал Кравцов, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Он подчеркнул, что успех школьницы - это не просто цифры, а доказательство того, что упорство и качественное российское образование открывают широчайшие возможности.