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Кравцов поздравил школьницу из Москвы, сдавшую ЕГЭ на 500 баллов - РИА Новости, 28.06.2026
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15:31 28.06.2026
Кравцов поздравил школьницу из Москвы, сдавшую ЕГЭ на 500 баллов

Кравцов поздравил московскую школьницу, сдавшую ЕГЭ по 5 предметам на 500 баллов

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыЕкатерина Малкова
Екатерина Малкова - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Екатерина Малкова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Кравцов поздравил московскую школьницу, которая сдала ЕГЭ на 500 баллов.
  • Он отметил, что это результат невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли.
  • Это первый случай в 25-летней истории единого государственного экзамена.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов поздравил московскую школьницу, которая сдала ЕГЭ на 500 баллов, и отметил, что это результат невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что московская школьница Екатерина Малкова, выпускница столичной школы №1409, сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена.
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"Поздравляю Екатерину Малкову из школы № 1409 с выдающимся и поистине историческим достижением - впервые выпускница получила на ЕГЭ максимальные 500 баллов по пяти предметам! Это результат невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли. Это настоящий прорыв. Для будущих поколений выпускников установлена новая планка", - сказал Кравцов, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Он подчеркнул, что успех школьницы - это не просто цифры, а доказательство того, что упорство и качественное российское образование открывают широчайшие возможности.
"Желаю Екатерине не останавливаться на достигнутом! Пусть этот триумф станет прочным фундаментом для дальнейшего покорения научных вершин. А ее уникальная способность к концентрации и жажда знаний приведут к великим открытиям", - заключил Кравцов.
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