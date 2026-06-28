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Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов - РИА Новости, 28.06.2026
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09:06 28.06.2026 (обновлено: 15:04 28.06.2026)
Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов

Московская школьница впервые в истории ЕГЭ сдала 5 экзаменов на 500 баллов

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыЕкатерина Малкова
Екатерина Малкова - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Екатерина Малкова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьница из Москвы Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов, сообщил Собянин.
  • Это первый случай за всю 25-летнюю историю экзамена.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Екатерина Малкова, выпускница столичной школы № 1409, получила высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике", — написал он на платформе "Макс".
Это первый случай за всю 25-летнюю историю ЕГЭ, отметил Собянин.
Сообщается, что будущую профессию Екатерина хочет связать с точными науками, поэтому выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах — МГУ, МФТИ и РХТУ имени Менделеева.
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