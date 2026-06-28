Зеленский обсуждал вступление в ЕС во дворце в Бельведере

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский в 2025 году приезжал в польский президентский дворец Бельведер, об изъятии которого предложил подумать зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Во время визита обсуждалось желание Украины вступить в Европейский союз и будущие возможные переговоры на эту тему.

ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский приезжал в польский президентский дворец Бельведер, об изъятии которого предложил подумать зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в 2025 году, на встречу с занимавшим тогда пост президента Польши Анжеем Дудой для обсуждения намерения Киева вступить в ЕС, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее советник Генпрокуратуры Польши Войцех Муравский сообщил, что власти через суд хотят отнять здание бывшего генконсульства России в Гданьске. В ответ на это Медведев предложил подумать о предъявлении Россией иска об изъятии дворца Бельведер в Варшаве, построенного на деньги из казны Российской империи, а сегодня являющегося резиденцией президента Польши.

Генконсульство РФ в Гданьске прекратило работу в минувшем декабре по решению Варшавы. Само его здание - российская госсобственность, полученная в бессрочное и безвозмездное пользование, объяснял РИА Новости на тот момент временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.

Как следует из архивной информации канцелярии президента Польши, одна из встреч Зеленского с занимавшим тогда пост президента Анджеем Дудой, который ранее вручал Зеленскому высшую награду страны - орден Белого Орла, состоялась 15 января 2025 года именно во дворце Бельведер.

На этой встрече обсуждалось желание Украины вступить в Европейский союз и будущие возможные переговоры на эту тему.

Президент Польши Кароль Навроцкий на прошлой неделе лишил Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - из-за героизации нацистов. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН также могут перезахоронить.