Рейтинг@Mail.ru
Зеленский обсуждал вступление в ЕС во дворце в Бельведере - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 28.06.2026 (обновлено: 11:31 28.06.2026)
Зеленский обсуждал вступление в ЕС во дворце в Бельведере

Зеленский обсуждал вступление в ЕС во дворце, который предлагал изъять Медведев

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский в 2025 году приезжал в польский президентский дворец Бельведер, об изъятии которого предложил подумать зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
  • Во время визита обсуждалось желание Украины вступить в Европейский союз и будущие возможные переговоры на эту тему.
ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский приезжал в польский президентский дворец Бельведер, об изъятии которого предложил подумать зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в 2025 году, на встречу с занимавшим тогда пост президента Польши Анжеем Дудой для обсуждения намерения Киева вступить в ЕС, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее советник Генпрокуратуры Польши Войцех Муравский сообщил, что власти через суд хотят отнять здание бывшего генконсульства России в Гданьске. В ответ на это Медведев предложил подумать о предъявлении Россией иска об изъятии дворца Бельведер в Варшаве, построенного на деньги из казны Российской империи, а сегодня являющегося резиденцией президента Польши.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Медведев прокомментировал лишение Зеленского ордена Белого орла
20 июня, 00:08
Генконсульство РФ в Гданьске прекратило работу в минувшем декабре по решению Варшавы. Само его здание - российская госсобственность, полученная в бессрочное и безвозмездное пользование, объяснял РИА Новости на тот момент временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.
Как следует из архивной информации канцелярии президента Польши, одна из встреч Зеленского с занимавшим тогда пост президента Анджеем Дудой, который ранее вручал Зеленскому высшую награду страны - орден Белого Орла, состоялась 15 января 2025 года именно во дворце Бельведер.
На этой встрече обсуждалось желание Украины вступить в Европейский союз и будущие возможные переговоры на эту тему.
Президент Польши Кароль Навроцкий на прошлой неделе лишил Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - из-за героизации нацистов. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН также могут перезахоронить.
* Запрещенные в РФ экстремистские организации
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Медведев предложил предъявить иск об изъятии дворца Бельведер в Варшаве
27 июня, 18:02
 
В миреПольшаРоссияВаршаваВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевАнджей ДудаВооруженные силы УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала