В ДТП в Астраханской области погибли четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 356-м километре автодороги Волгоград — Астрахань произошло столкновение двух автомобилей.
- В результате погибли четыре человека, двое пострадали.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Астраханской области, сообщил журналистам официальный представитель УМВД России по региону.
Водитель Ford Focus - женщина 2004 года рождения - не справилась с управлением и столкнулась со встречным Chevrolet Niva под управлением мужчины 1966 года рождения.
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"В результате ДТП водитель Niva и три пассажира погибли. Водитель автомобиля Ford и один пассажир доставлены в медицинское учреждение", - сказал представитель ведомства. Госавтоинспекция Харабалинского района проводит проверку.
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