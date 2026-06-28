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В ДТП в Астраханской области погибли четыре человека - РИА Новости, 28.06.2026
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18:36 28.06.2026 (обновлено: 18:51 28.06.2026)
В ДТП в Астраханской области погибли четыре человека

В ДТП на трассе в Астраханской области четыре человека погибли и двое пострадали

© Фото : Главное управление МЧС России по Астраханской областиПоследствия ДТП в Астраханской области
Последствия ДТП в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Астраханской области
Последствия ДТП в Астраханской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 356-м километре автодороги Волгоград — Астрахань произошло столкновение двух автомобилей.
  • В результате погибли четыре человека, двое пострадали.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Астраханской области, сообщил журналистам официальный представитель УМВД России по региону.
По его предварительном данным, авария произошла в воскресенье вечером на 356-м километре автодороги Волгоград - Астрахань.
Водитель Ford Focus - женщина 2004 года рождения - не справилась с управлением и столкнулась со встречным Chevrolet Niva под управлением мужчины 1966 года рождения.
«

"В результате ДТП водитель Niva и три пассажира погибли. Водитель автомобиля Ford и один пассажир доставлены в медицинское учреждение", - сказал представитель ведомства. Госавтоинспекция Харабалинского района проводит проверку.

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ПроисшествияАстраханская областьFord MotorChevroletМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ВолгоградАстрахань
 
 
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