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Клубы НХЛ выбрали 26 россиян на драфте 2026 года - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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00:21 28.06.2026 (обновлено: 00:29 28.06.2026)
Клубы НХЛ выбрали 26 россиян на драфте 2026 года

Клубы НХЛ выбрали 26 игроков из России на драфте 2026 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИван Патрихаев
Иван Патрихаев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрали 26 российских игроков на драфте 2026 года.
В первом раунде под 20-м номером клубом "Баффало Сейбрз" был выбран нападающий Илья Морозов, который выступает за Университет Майами. Под 26-м номером "Монреаль Канадиенс" задрафтовал 18-летнего нападающего нижегородского "Торпедо" Глеба Пугачева. Под 27-м номером "Филадельфия Флайерз" выбрала выступавшего в лиге Онтарио защитника Максима Соколовского.
Во втором раунде были выбраны нападающий Егор Шилов (43, "Колорадо Эвеланш"), защитник Никита Щербаков (44, "Нью-Джерси Девилз"), нападающий Олег Кулебякин (52, "Тампа-Бэй Лайтнинг"), нападающий Алан Шайхлисламов (55, "Калгари Флэймз") и вратарь Юрий Иванов (56, "Бостон Брюинз").
В третьем раунде свои клубы узнали вратарь Дмитрий Боричев (70, "Нэшвилл Предаторз"), вратарь Дмитрий Ивченко (78, "Ванкувер Кэнакс") и вратарь Егор Рыбкин (89, "Лос-Анджелес Кингз").
В четвертом раунде были выбраны нападающий Виктор Федоров (99, "Сиэтл Кракен"), нападающий Егор Барабанов (100, "Калгари Флэймз"), нападающий Матвей Котков (104, "Бостон Брюинз"), нападающий Лавр Гашилов (119, "Нью-Джерси Девилз"), вратарь Владимир Проскурин (123, "Сент-Луис Блюз").
В пятом раунде не выбрали ни одного россиянина. В шестом раунде были выбраны защитник Ярослав Федосеев (161, "Торонто Мейпл Лифс"), нападающий Артем Матюк (173, "Нью-Йорк Айлендерс"), вратарь Глеб Пешков (178, "Анахайм Дакс"), защитник Александр Грунин (183, "Оттава Сенаторз"), вратарь Степан Шурыгин (186, "Тампа-Бэй Лайтнинг").
В седьмом раунде были выбраны защитник Иван Патрихаев (193, "Нью-Йорк Рейнджерс"), защитник Александр Иванов (194, "Чикаго Блэкхокс"), защитник Александр Карманов (201, "Сан-Хосе Шаркс"), форвард Артем Прима (211, "Юта Маммот"), защитник Михаил Черепанов (219, "Даллас Старз").
Драфт НХЛ прошел в Баффало (штат Нью-Йорк, США), на нем были выбраны 26 россиян. Чаще клубы драфтовали только представителей Канады (70) и США (55).
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