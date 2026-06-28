Клубы НХЛ выбрали 26 россиян на драфте 2026 года

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрали 26 российских игроков на драфте 2026 года.

В первом раунде под 20-м номером клубом " Баффало Сейбрз " был выбран нападающий Илья Морозов , который выступает за Университет Майами. Под 26-м номером "Монреаль Канадиенс" задрафтовал 18-летнего нападающего нижегородского "Торпедо" Глеба Пугачева. Под 27-м номером "Филадельфия Флайерз" выбрала выступавшего в лиге Онтарио защитника Максима Соколовского.

Во втором раунде были выбраны нападающий Егор Шилов (43, "Колорадо Эвеланш"), защитник Никита Щербаков (44, "Нью-Джерси Девилз"), нападающий Олег Кулебякин (52, "Тампа-Бэй Лайтнинг"), нападающий Алан Шайхлисламов (55, "Калгари Флэймз") и вратарь Юрий Иванов (56, "Бостон Брюинз").

В третьем раунде свои клубы узнали вратарь Дмитрий Боричев (70, "Нэшвилл Предаторз"), вратарь Дмитрий Ивченко (78, "Ванкувер Кэнакс") и вратарь Егор Рыбкин (89, "Лос-Анджелес Кингз").

В четвертом раунде были выбраны нападающий Виктор Федоров (99, "Сиэтл Кракен"), нападающий Егор Барабанов (100, "Калгари Флэймз"), нападающий Матвей Котков (104, "Бостон Брюинз"), нападающий Лавр Гашилов (119, "Нью-Джерси Девилз"), вратарь Владимир Проскурин (123, "Сент-Луис Блюз").

В пятом раунде не выбрали ни одного россиянина. В шестом раунде были выбраны защитник Ярослав Федосеев (161, "Торонто Мейпл Лифс"), нападающий Артем Матюк (173, "Нью-Йорк Айлендерс"), вратарь Глеб Пешков (178, "Анахайм Дакс"), защитник Александр Грунин (183, "Оттава Сенаторз"), вратарь Степан Шурыгин (186, "Тампа-Бэй Лайтнинг").

В седьмом раунде были выбраны защитник Иван Патрихаев (193, "Нью-Йорк Рейнджерс"), защитник Александр Иванов (194, "Чикаго Блэкхокс"), защитник Александр Карманов (201, "Сан-Хосе Шаркс"), форвард Артем Прима (211, "Юта Маммот"), защитник Михаил Черепанов (219, "Даллас Старз").