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Тренер сборной Южной Кореи подал в отставку после вылета с ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
20:29 28.06.2026
Тренер сборной Южной Кореи подал в отставку после вылета с ЧМ-2026

Тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо подал в отставку после вылета с ЧМ-2026

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХон Мен Бо
Хон Мен Бо - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хон Мен Бо покинул пост главного тренера сборной Южной Кореи по футболу после невыхода команды в плей-офф чемпионата мира.
  • Сборная Южной Кореи заняла третье место в группе А, набрав 3 очка.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Хон Мен Бо заявил, что покинул пост главного тренера сборной Южной Кореи по футболу после невыхода команды в плей-офф чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.
Сборная Южной Кореи набрала 3 очка и заняла третье место в группе А с командами Мексики (9 очков), ЮАР (4) и Чехии (1). Южнокорейцы обыграли чехов в первом туре (2:1), а затем уступили мексиканцам (0:1) и южноафриканцам (0:1).
"Сегодня я ухожу с поста главного тренера сборной Южной Кореи. Я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, которые любят корейский футбол и поддерживают национальную команду. Мы не добились результатов, которых ожидали наши фанаты, и вся ответственность полностью лежит на мне как на главном тренере", - приводит слова специалиста с пресс-конференции агентство Yonhap.
Хон Мен Бо 57 лет. Он работал в сборной Южной Кореи с 2013 по 2014 год, а также с 2024 года. Его контракт действовал до 2027 года. В 2014 году на чемпионате мира в Бразилии специалист не смог вывести команду в плей-офф: тогда сборная заняла последнее место в группе H с командами России (2 очка), Алжира (4) и Бельгии (9).
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