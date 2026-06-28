Тренер сборной Южной Кореи подал в отставку после вылета с ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Хон Мен Бо покинул пост главного тренера сборной Южной Кореи по футболу после невыхода команды в плей-офф чемпионата мира.

Сборная Южной Кореи заняла третье место в группе А, набрав 3 очка.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Хон Мен Бо заявил, что покинул пост главного тренера сборной Южной Кореи по футболу после невыхода команды в плей-офф чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

Сборная Южной Кореи набрала 3 очка и заняла третье место в группе А с командами Мексики (9 очков), ЮАР (4) и Чехии (1). Южнокорейцы обыграли чехов в первом туре (2:1), а затем уступили мексиканцам (0:1) и южноафриканцам (0:1).

"Сегодня я ухожу с поста главного тренера сборной Южной Кореи. Я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, которые любят корейский футбол и поддерживают национальную команду. Мы не добились результатов, которых ожидали наши фанаты, и вся ответственность полностью лежит на мне как на главном тренере", - приводит слова специалиста с пресс-конференции агентство Yonhap.