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Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
07:21 28.06.2026 (обновлено: 10:17 28.06.2026)
Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу

Определились все участники плей-офф чемпионата мира по футболу

© Фотография из соцсетейОфициальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фотография из соцсетей
Официальный мяч ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года завершился, определив 32 участника первого раунда плей-офф.
  • Среди команд, занявших третьи места в своих квартетах, в плей-офф не вышли сборные Южной Кореи, Шотландии, Уругвая и Ирана.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Стали известны все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.
В субботу завершился групповой этап турнира, по итогам которого определились 32 участника первого раунда плей-офф. Среди команд, занявших третьи места в своих квартетах, в плей-офф не вышли сборные Южной Кореи, Шотландии, Уругвая и Ирана.
Все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу выглядят следующим образом:
Германия - Парагвай (29 июня по местному времени, Бостон);
Франция - Швеция (30 июня, Нью-Йорк);
ЮАР - Канада (28 июня, Лос-Анджелес);
Нидерланды - Марокко (29 июня, Монтеррей);
Португалия - Хорватия (2 июля, Торонто);
Испания - Австрия (2 июля, Лос-Анджелес);
США - Босния и Герцеговина (1 июля, Сан-Франциско);
Бельгия - Сенегал (1 июля, Сиэтл);
Бразилия - Япония (29 июня, Хьюстон);
Кот-д'Ивуар - Норвегия (30 июня, Даллас);
Мексика - Эквадор (30 июня, Мехико);
Англия - ДР Конго (1 июля, Атланта);
Аргентина - Кабо-Верде (3 июля, Майами);
Австралия - Египет (3 июля, Даллас);
Швейцария - Алжир (2 июля, Ванкувер);
Колумбия - Гана (3 июля, Канзас-Сити).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд на территории трех стран. В плей-офф вышли сборные, занявшие первые и вторые места в 12 группах, а также восемь лучших команд, ставших третьими.
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