Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года завершился, определив 32 участника первого раунда плей-офф.

Среди команд, занявших третьи места в своих квартетах, в плей-офф не вышли сборные Южной Кореи, Шотландии, Уругвая и Ирана.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Стали известны все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.

В субботу завершился групповой этап турнира, по итогам которого определились 32 участника первого раунда плей-офф. Среди команд, занявших третьи места в своих квартетах, в плей-офф не вышли сборные Южной Кореи Шотландии , Уругвая и Ирана.

Все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу выглядят следующим образом:

Германия - Парагвай (29 июня по местному времени, Бостон);

Франция - Швеция (30 июня, Нью-Йорк);

ЮАР - Канада (28 июня, Лос-Анджелес);

Нидерланды - Марокко (29 июня, Монтеррей);

Португалия - Хорватия (2 июля, Торонто);

Испания - Австрия (2 июля, Лос-Анджелес);

США - Босния и Герцеговина (1 июля, Сан-Франциско);

Бельгия - Сенегал (1 июля, Сиэтл);

Бразилия - Япония (29 июня, Хьюстон);

Кот-д'Ивуар - Норвегия (30 июня, Даллас);

Мексика - Эквадор (30 июня, Мехико);

Англия - ДР Конго (1 июля, Атланта);

Аргентина - Кабо-Верде (3 июля, Майами);

Австралия - Египет (3 июля, Даллас);

Швейцария - Алжир (2 июля, Ванкувер);

Колумбия - Гана (3 июля, Канзас-Сити).