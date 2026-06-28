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Рекордный гол Кейна помог сборной Англии занять первое место в группе ЧМ - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
02:01 28.06.2026
Рекордный гол Кейна помог сборной Англии занять первое место в группе ЧМ

Сборная Англии обыграла Панаму и заняла первое место в группе ЧМ

© REUTERS / Winslow TownsonГарри Кейн
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / Winslow Townson
Гарри Кейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Англии обыграла команду Панамы в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:0.
  • Гарри Кейн забил свой 11-й гол на чемпионатах мира и обошел Гари Линекера в списке лучших бомбардиров сборной Англии на мировых первенствах.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сборная Англии обыграла команду Панамы в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы L прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 2:0. Голы забили Джуд Беллингем (62-я минута) и Гарри Кейн (67).
ЧМ по футболу 2026
28 июня 2026 • начало в 00:00
Завершен
Панама
0 : 2
Англия
62‎’‎ • Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
67‎’‎ • Гарри Кейн
(Джуд Беллингем)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Кейн забил свой 11-й гол на чемпионатах мира и обошел Гари Линекера в списке лучших бомбардиров сборной Англии на мировых первенствах.
Сборная Англии с 7 очками заняла первое место в группе. Соперник команды Томаса Тухеля по 1/16 финала определится позднее.
Сборная Панамы, ранее лишившаяся шансов на выход из группы, завершила турнир на последнем месте в квартете, не набрав ни одного очка и не забив ни одного мяча. Со второго места в плей-офф вышла сборная Хорватии (6), с третьего - Ганы (4).
Чемпионат мира завершится 19 июля.
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