Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Англии обыграла команду Панамы в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:0.

Гарри Кейн забил свой 11-й гол на чемпионатах мира и обошел Гари Линекера в списке лучших бомбардиров сборной Англии на мировых первенствах.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сборная Англии обыграла команду Панамы в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы L прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 2:0. Голы забили Джуд Беллингем (62-я минута) и Гарри Кейн (67).

Кейн забил свой 11-й гол на чемпионатах мира и обошел Гари Линекера в списке лучших бомбардиров сборной Англии на мировых первенствах.

Сборная Англии с 7 очками заняла первое место в группе. Соперник команды Томаса Тухеля по 1/16 финала определится позднее.

Сборная Панамы, ранее лишившаяся шансов на выход из группы, завершила турнир на последнем месте в квартете, не набрав ни одного очка и не забив ни одного мяча. Со второго места в плей-офф вышла сборная Хорватии (6), с третьего - Ганы (4).