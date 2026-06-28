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Обнаружено тело второго погибшего при обстреле Волгограда - РИА Новости, 28.06.2026
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21:37 28.06.2026 (обновлено: 23:27 28.06.2026)
Обнаружено тело второго погибшего при обстреле Волгограда

В Волгограде нашли тело второго работника предприятия, погибшего при атаке ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волгограде нашли тело второго погибшего сотрудника предприятия после атаки украинских боевиков.
  • Число пострадавших, по последним данным, увеличилось до 11 человек.
  • Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
ВОЛГОГРАД, 28 июн — РИА Новости. В Волгограде нашли тело второго погибшего после недавней атаки украинских боевиков, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
«

"Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия — в ходе работ обнаружено тело. Выражаю соболезнования родным и близким", — написал он на платформе "Макс".

Украинские боевики атаковали Волгоградскую область в ночь на субботу и утром 27 июня. В частности, удары пришлись по производственным объектам в Краснооктябрьском районе. Власти сообщали о погибшем работнике, еще одного продолжали искать спасатели.
По уточненным данным, 11 пострадавших госпитализировали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Жилые дома повреждений не получили, локальные возгорания оперативно ликвидировали. Оперативные службы получили поручения провести работы по уточнению и ликвидации последствий.
ВСУ практически ежедневно атакуют гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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