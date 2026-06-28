CENTCOM подтвердили атаку многочисленных целей в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку многочисленных целей в Иране в ответ на якобы нападение Ирана на коммерческое судно.
- По утверждению CENTCOM, иранский беспилотник атаковал танкер Kiku под панамским флагом в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило удары по многочисленным целям в Иране в ответ на якобы нападение на коммерческое судно.
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"По приказу главнокомандующего 27 июня силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли дополнительные удары по ряду целей в Иране", — говорится в заявлении.
В CENTCOM утверждают, что в субботу в 4.30 утра по времени Восточного побережья США иранский беспилотник атаковал в Ормузском проливе шедший под панамским флагом танкер Kiku, который перевозил свыше двух миллионов баррелей нефти. По уверению американских военных, коммерческие суда продолжают пересекать Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social назвал удары ответом на "очередное нарушение соглашения о прекращении огня". При этом он заявил, что "может наступить момент", когда Штаты перестанут "проявлять сдержанность" и военным путем завершат "дело, которое столь успешно начали". В таком случае, по утверждению хозяина Белого дома, Иран "перестанет существовать".
Ранее в ночь на воскресенье иранские СМИ сообщили о взрывах в районе города Сирик, по предварительным данным, под удар попала телекоммуникационная вышка. Атакован был и портовый город Бендер-Ленге на юге страны. Также несколько снарядов попали в деревню Масен на острове Кешм.
В пятницу вечером CENTCOM также сообщало об ударах по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. ВС Ирана, по данным местных СМИ, после этого атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке.
Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.