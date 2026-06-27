Зырянов: "Зенит" рассматривает ЧМ-2026 как витрину для выбора игроков

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель правления петербургского «Зенита» Константин Зырянов заявил, что клуб рассматривает чемпионат мира 2026 года как трансферную витрину для возможных продаж и покупок футболистов.

Игроки «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике выступают за сборную Бразилии на чемпионате мира.

Сборная Бразилии вышла в плей-офф турнира и сыграет против команды Японии 29 июня в Хьюстоне.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель правления петербургского "Зенита" Константин Зырянов в разговоре с РИА Новости заявил, что клуб рассматривает чемпионат мира 2026 года как трансферную витрину для возможных продаж и покупок футболистов.

Чемпионат мира проходит в США Канаде и Мексике. За сборную Бразилии выступают игроки "Зенита" Дуглас Сантос и Луис Энрике. 32-летний защитник Сантос выходил на поле в стартовом составе во всех трех матчах группового этапа, первые две встречи он отыграл до конца. 25-летний нападающий "Зенита" Луис Энрике вышел на поле на 62-й минуте матча первого тура против команды Марокко (1:1).

"Мы рассматриваем все варианты - и как витрину продать, и как витрину купить", - заявил Зырянов.

Также функционер ответил на вопрос о том, за какими сборными следит для возможных приобретений. "Уже ни за какими - Кюрасао вылетел", - в шутку заявил председатель правления "Зенита".

Сборная Бразилии вышла в плей-офф турнира с первого места группы С. В 1/16 финала южноамериканцы сыграют против команды Японии 29 июня в Хьюстоне.