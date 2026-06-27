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Зырянов: "Зенит" рассматривает ЧМ-2026 как витрину для выбора игроков - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Зырянов: "Зенит" рассматривает ЧМ-2026 как витрину для выбора игроков

Зырянов: "Зенит" рассматривает ЧМ-2026 как витрину для продажи и покупки

© Фото : Пресс-служба ФК "Зенит"Бывший футболист "Зенита" Константин Зырянов
Бывший футболист Зенита Константин Зырянов - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Зенит"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель правления петербургского «Зенита» Константин Зырянов заявил, что клуб рассматривает чемпионат мира 2026 года как трансферную витрину для возможных продаж и покупок футболистов.
  • Игроки «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике выступают за сборную Бразилии на чемпионате мира.
  • Сборная Бразилии вышла в плей-офф турнира и сыграет против команды Японии 29 июня в Хьюстоне.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель правления петербургского "Зенита" Константин Зырянов в разговоре с РИА Новости заявил, что клуб рассматривает чемпионат мира 2026 года как трансферную витрину для возможных продаж и покупок футболистов.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. За сборную Бразилии выступают игроки "Зенита" Дуглас Сантос и Луис Энрике. 32-летний защитник Сантос выходил на поле в стартовом составе во всех трех матчах группового этапа, первые две встречи он отыграл до конца. 25-летний нападающий "Зенита" Луис Энрике вышел на поле на 62-й минуте матча первого тура против команды Марокко (1:1).
"Мы рассматриваем все варианты - и как витрину продать, и как витрину купить", - заявил Зырянов.
Также функционер ответил на вопрос о том, за какими сборными следит для возможных приобретений. "Уже ни за какими - Кюрасао вылетел", - в шутку заявил председатель правления "Зенита".
Сборная Бразилии вышла в плей-офф турнира с первого места группы С. В 1/16 финала южноамериканцы сыграют против команды Японии 29 июня в Хьюстоне.
Сантос выступает в составе "Зенита" с лета 2019 года. В составе петербуржцев он стал шестикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и пять раз завоевал Суперкубок России. В октябре 2024 года он получил российский паспорт, но позднее вернул себе бразильское спортивное гражданство. Луис Энрике выступает за "Зенит" с 2025 года и в прошедшем сезоне помог команде выиграть чемпионат России.
Константин Зырянов - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
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