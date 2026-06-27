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США потребовали от Ирана улететь сразу после матча с Египтом, заявил тренер - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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США потребовали от Ирана улететь сразу после матча с Египтом, заявил тренер

Галенои: США потребовали от сборной Ирана улететь сразу после матча с Египтом

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАмир Галенои
Амир Галенои - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Амир Галенои. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти США потребовали от иранской сборной улететь сразу после матча с Египтом.
  • Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои назвал ужасным поведение властей США и заявил, что строгие требования страны-хозяйки и идущая война влияют на футболистов.
  • Сборная Ирана, сыгравшая вничью три матча, расположилась на третьем месте в группе G и пока попадает в число команд, выходящих в плей-офф чемпионата мира.
СИЭТЛ (США), 27 июн - РИА Новости. Власти США потребовали от иранской сборной улететь сразу после матча с Египтом, заявил РИА Новости главный тренер сборной Ирана Амир Галенои.
"В третий раз мы должны вылетать сразу после игры", - сказал Галенои на пресс-конференции после ничьей (1:1) со сборной Египта.
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Такие условия становятся дополнительным стрессом для спортсменов, сказал тренер.
"Когда вы сыграли матч, тело нуждается в восстановлении. Необходимость лететь три часа сразу после матча отодвигает восстановление", - сказал он.
Такое поведение властей США Галенои назвал ужасным. Строгие требования страны-хозяйки, идущая война, - это факторы, которые влияют на футболистов, заявил тренер, но спортсмены, несмотря на это, показывают хороший результат.
"Надеюсь, мир увидит это. Эти подходы вредят нам. Но мы показываем хороший результат и гордимся командой", - сказал Галенои.
Иран, сыгравший вничью три матча, расположился на третьем месте в группе G. В плей-офф чемпионата мира выйдут восемь команд, занявших третьи места на групповом этапе, и иранский футбольный коллектив пока попадает в их число.
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