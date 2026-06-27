Васильев рассказал, почему ему нравится чемпионат мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Васильев заявил, что чемпионат мира по футболу интересен из-за сенсационных исходов игр.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд и впервые на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
- Дмитрий Васильев отметил непредсказуемость турнира и выразил удовольствие от просмотра игр.
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Чемпионат мира по футболу проходит в интересной борьбе и импонирует из-за сенсационных исходов довольно большого количества игр, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
"На любом соревновании подобного рода, особенно на чемпионате мира по футболу, который является спортом номер один в мире, всегда ожидаешь каких-то неожиданностей. И их здесь полным-полно. Когда топовые команды играют вничью с явно уступающими им в классе сборными или еле-еле выигрывают, это как раз и придает турниру особый колорит. Это совсем не та ситуация, когда уже все давным-давно предрешено и игру смотреть уже не интересно. Здесь все абсолютно не так. В этом плане чемпионат мира интересный и достаточно непредсказуемый", - сказал Васильев.
"Поэтому я смотрю игры с удовольствием. Я люблю красивый футбол и в этом плане для меня не так важно, есть там наша сборная или нет. Потому что красивый футбол всегда вызывает положительные эмоции, и ты действительно видишь в исполнении ведущих сборных высочайший класс футбола. Хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы наши футболисты стремились к этому уровню и отрабатывали свои деньги. Пока же могу сказать, что чемпионат мира мне очень нравится", - добавил собеседник агентства.
Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.