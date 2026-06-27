Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Васильев заявил, что чемпионат мира по футболу интересен из-за сенсационных исходов игр.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд и впервые на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

Дмитрий Васильев отметил непредсказуемость турнира и выразил удовольствие от просмотра игр.

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Чемпионат мира по футболу проходит в интересной борьбе и импонирует из-за сенсационных исходов довольно большого количества игр, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд и также в первый раз на территории трех стран – США Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

"На любом соревновании подобного рода, особенно на чемпионате мира по футболу, который является спортом номер один в мире, всегда ожидаешь каких-то неожиданностей. И их здесь полным-полно. Когда топовые команды играют вничью с явно уступающими им в классе сборными или еле-еле выигрывают, это как раз и придает турниру особый колорит. Это совсем не та ситуация, когда уже все давным-давно предрешено и игру смотреть уже не интересно. Здесь все абсолютно не так. В этом плане чемпионат мира интересный и достаточно непредсказуемый", - сказал Васильев.

"Поэтому я смотрю игры с удовольствием. Я люблю красивый футбол и в этом плане для меня не так важно, есть там наша сборная или нет. Потому что красивый футбол всегда вызывает положительные эмоции, и ты действительно видишь в исполнении ведущих сборных высочайший класс футбола. Хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы наши футболисты стремились к этому уровню и отрабатывали свои деньги. Пока же могу сказать, что чемпионат мира мне очень нравится", - добавил собеседник агентства.