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Васильев рассказал, почему ему нравится чемпионат мира по футболу - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
20:26 27.06.2026
Васильев рассказал, почему ему нравится чемпионат мира по футболу

Васильев: ЧМ по футболу интересен из-за сенсационных исходов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Васильев заявил, что чемпионат мира по футболу интересен из-за сенсационных исходов игр.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд и впервые на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
  • Дмитрий Васильев отметил непредсказуемость турнира и выразил удовольствие от просмотра игр.
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Чемпионат мира по футболу проходит в интересной борьбе и импонирует из-за сенсационных исходов довольно большого количества игр, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд и также в первый раз на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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"На любом соревновании подобного рода, особенно на чемпионате мира по футболу, который является спортом номер один в мире, всегда ожидаешь каких-то неожиданностей. И их здесь полным-полно. Когда топовые команды играют вничью с явно уступающими им в классе сборными или еле-еле выигрывают, это как раз и придает турниру особый колорит. Это совсем не та ситуация, когда уже все давным-давно предрешено и игру смотреть уже не интересно. Здесь все абсолютно не так. В этом плане чемпионат мира интересный и достаточно непредсказуемый", - сказал Васильев.
"Поэтому я смотрю игры с удовольствием. Я люблю красивый футбол и в этом плане для меня не так важно, есть там наша сборная или нет. Потому что красивый футбол всегда вызывает положительные эмоции, и ты действительно видишь в исполнении ведущих сборных высочайший класс футбола. Хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы наши футболисты стремились к этому уровню и отрабатывали свои деньги. Пока же могу сказать, что чемпионат мира мне очень нравится", - добавил собеседник агентства.
Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.
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ФутболСпортЧМ по футболу 2026Дмитрий Васильев
 
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