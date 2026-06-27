Васильев оценил возвращение российским тяжелоатлетам флага и гимна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии всех возрастных групп к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном.
- Ранее IWF уже допускала россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе, а спортсмены до 20 лет были допущены без ограничений.
- Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев положительно оценил возвращение права выступать с флагом и гимном, назвав эту тенденцию четкой и справедливой.
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Возвращение тяжелоатлетам права выступать с флагом и гимном страны является совершенно справедливым, радует тенденция по изменению статуса россиян во многих видах спорта, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в пятницу принял решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии всех возрастных групп к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном. Ранее IWF допустила россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе. При этом спортсмены из России и Белоруссии в возрасте до 20 лет были допущены к участию в соревнованиях без каких-либо ограничений.
"Это еще одна очень хорошая новость, просто здорово. Ведь наши штангисты на протяжении многих лет входили в мировую элиту. Наметившаяся тенденция возвращения российским атлетам флага и гимна в различных видах спорта совершенно четкая и справедливая. И решение по тяжелоатлетам вполне ожидаемое и прогнозируемое", - сказал Васильев.