Васильев оценил возвращение российским тяжелоатлетам флага и гимна

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Возвращение тяжелоатлетам права выступать с флагом и гимном страны является совершенно справедливым, радует тенденция по изменению статуса россиян во многих видах спорта, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"Это еще одна очень хорошая новость, просто здорово. Ведь наши штангисты на протяжении многих лет входили в мировую элиту. Наметившаяся тенденция возвращения российским атлетам флага и гимна в различных видах спорта совершенно четкая и справедливая. И решение по тяжелоатлетам вполне ожидаемое и прогнозируемое", - сказал Васильев.