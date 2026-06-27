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Минюст работает над созданием судебной экспертизы цифровой валюты - РИА Новости, 27.06.2026
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02:40 27.06.2026
Минюст работает над созданием судебной экспертизы цифровой валюты

Забарчук: Минюст работает над созданием судебной экспертизы цифровой валюты

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции России работает над созданием судебной экспертизы цифровой валюты.
  • Ведомство также стремится усовершенствовать молекулярно-генетическую экспертизу и экспертизу в сфере информационной безопасности.
  • Первый замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук отметил, что для проведения экспертизы необходимо разобраться в механизмах мошенничества с цифровой валютой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России работает над созданием судебной экспертизы цифровой валюты, рассказал РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума первый замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук.
В беседе с агентством он отметил, что ведомство работает над совершенством ряда судебных экспертиз, молекулярно-генетической и экспертизе в сфере информационной безопасности.
"Если мы понимаем, что такое валюта, что такое рубль в понятном денежном выражении, то, что такое цифровая валюта и как оценивать совершение преступлений с цифровой валютой, - это тема очень глубокая и интересная. Мы работаем над этим, коллеги из Центробанка помогают нам", - сказал Забарчук.
При этом он добавил, что первостепенно необходимо разобраться в том, как совершается мошенничество в сфере цифровой валюты, потому что без этого понимания будет невозможно провести экспертизу.
XIV Петербургский международный юридический форум проходил в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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