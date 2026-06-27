Минюст работает над созданием судебной экспертизы цифровой валюты

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство юстиции России работает над созданием судебной экспертизы цифровой валюты.

Ведомство также стремится усовершенствовать молекулярно-генетическую экспертизу и экспертизу в сфере информационной безопасности.

Первый замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук отметил, что для проведения экспертизы необходимо разобраться в механизмах мошенничества с цифровой валютой.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России работает над созданием судебной экспертизы цифровой валюты, рассказал РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума первый замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук.

В беседе с агентством он отметил, что ведомство работает над совершенством ряда судебных экспертиз, молекулярно-генетической и экспертизе в сфере информационной безопасности.

"Если мы понимаем, что такое валюта, что такое рубль в понятном денежном выражении, то, что такое цифровая валюта и как оценивать совершение преступлений с цифровой валютой, - это тема очень глубокая и интересная. Мы работаем над этим, коллеги из Центробанка помогают нам", - сказал Забарчук.

При этом он добавил, что первостепенно необходимо разобраться в том, как совершается мошенничество в сфере цифровой валюты, потому что без этого понимания будет невозможно провести экспертизу.