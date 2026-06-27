Сборной Уругвая отменили чартер за провал на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Уругвайская футбольная ассоциация отменила чартерный рейс для сборной Уругвая после вылета команды с чемпионата мира.

Футболисты будут возвращаться домой на коммерческих рейсах за свой счет.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) отменила чартерный рейс для сборной после вылета команды с чемпионата мира, сообщает журналист Мартин Чаркеро в соцсети X.

В ночь на субботу сборная Уругвая уступила испанцам со счетом 0:1 в матче третьего тура группового этапа, заняла третью строчку в квартете и потеряла шансы на выход в плей-офф. Двукратные чемпионы мира в первых двух турах не смогли обыграть команды Саудовской Аравии (1:1) и Кабо-Верде (2:2).

По данным источника, футболисты будут возвращаться на коммерческих рейсах за свой счет.