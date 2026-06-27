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Сборной Уругвая отменили чартер за провал на ЧМ - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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23:09 27.06.2026
Сборной Уругвая отменили чартер за провал на ЧМ

Уругвайская футбольная ассоциация отменила чартер сборной после вылета с ЧМ

© Фото : Соцсети сборной Уругвая по футболуПолузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде
Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Соцсети сборной Уругвая по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уругвайская футбольная ассоциация отменила чартерный рейс для сборной Уругвая после вылета команды с чемпионата мира.
  • Футболисты будут возвращаться домой на коммерческих рейсах за свой счет.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) отменила чартерный рейс для сборной после вылета команды с чемпионата мира, сообщает журналист Мартин Чаркеро в соцсети X.
В ночь на субботу сборная Уругвая уступила испанцам со счетом 0:1 в матче третьего тура группового этапа, заняла третью строчку в квартете и потеряла шансы на выход в плей-офф. Двукратные чемпионы мира в первых двух турах не смогли обыграть команды Саудовской Аравии (1:1) и Кабо-Верде (2:2).
По данным источника, футболисты будут возвращаться на коммерческих рейсах за свой счет.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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