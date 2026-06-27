Ферстаппен заявил, что в конце сезона поедет в Тибет и "станет Буддой"

Также Ферстаппен высказался об аварии в квалификации. "Очень сложно объяснить, что произошло. Уже в шестом повороте я почувствовал, что с машиной что-то не так: ее резко сорвало, но тогда мне удалось удержать ее под контролем. А в девятом повороте я просто повернул руль, и заднюю ось полностью сорвало. Это очень необычно. Я не тормозил слишком поздно или слишком резко. Все произошло совершенно неожиданно", - добавил нидерландец.