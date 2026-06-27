Ферстаппен заявил, что в конце сезона поедет в Тибет и "станет Буддой"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Макс Ферстаппен иронично заявил, что после завершения сезона хочет уехать в Тибет и «поймать дзен» из-за череды неудач в Гран-при Австрии.
- В квалификации Гран-при Австрии Ферстаппен разбил болид, врезавшись в стену, и будет стартовать пятым.
- Перед гонкой у Ферстаппена возникали технические проблемы: болид заглох при выезде из боксов, пришлось заменить сиденье и устранить неполадки со связью.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Четырехкратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен с иронией прокомментировал череду неудач, с которыми столкнулся по ходу Гран-при Австрии, заявив, что после завершения сезона в декабре хотел бы уехать в Тибет и поймать дзен.
По ходу квалификации восьмого этапа, которая прошла в субботу на трассе в Шпильберге, Ферстаппен разбил болид, врезавшись в стену во время последней попытки. В гонке он будет стартовать пятым. Этап является домашним для команды "Ред Булл", которую представляет нидерландец. Ранее по ходу уик-энда у Ферстаппена также возникли технические проблемы: в первой тренировке его болид дважды заглох при выезде из боксов, команде пришлось заменить сиденье, а также устранить неполадки со связью.
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"Думаю, в конце этого года я поеду в Тибет. Стану там на два месяца Буддой и буду ловить дзен. Это продолжается на протяжении всего сезона. Постоянно происходит что-то странное, и со всем этим очень непросто. Когда выезжаешь из боксов, а машина вдруг глохнет, остается только досчитать до десяти. Или до ста", - приводит слова Ферстаппена портал formule1.nl.
Также Ферстаппен высказался об аварии в квалификации. "Очень сложно объяснить, что произошло. Уже в шестом повороте я почувствовал, что с машиной что-то не так: ее резко сорвало, но тогда мне удалось удержать ее под контролем. А в девятом повороте я просто повернул руль, и заднюю ось полностью сорвало. Это очень необычно. Я не тормозил слишком поздно или слишком резко. Все произошло совершенно неожиданно", - добавил нидерландец.
Гонка состоится в воскресенье и начнется в 16:00 мск. Ферстаппен с 55 очками занимает седьмое место в личном зачете, уступая 101 балл лидеру - итальянцу Кими Антонелли из "Мерседеса".