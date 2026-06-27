Стенберген установила мировой рекорд на стометровке кролем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нидерландка Маррит Стенберген установила мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем на соревнованиях в Риме.
- Результат Стенберген составил 51,68 секунды, она превзошла достижение шведки Сары Шестрем (51,71).
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Трехкратная чемпионка мира по плаванию нидерландка Маррит Стенберген установила мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем на соревнованиях в Риме.
Результат Стенберген составил 51,68 секунды. Она превзошла достижение трехкратной олимпийской чемпионки шведки Сары Шестрем (51,71), установленное летом 2017 года.
Стенберген 26 лет. Она является трехкратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.