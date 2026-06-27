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Стенберген установила мировой рекорд на стометровке кролем - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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21:36 27.06.2026 (обновлено: 21:54 27.06.2026)
Стенберген установила мировой рекорд на стометровке кролем

Стенберген побила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 м кролем

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМаррит Стенберген (Нидерланды)
Маррит Стенберген (Нидерланды) - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Маррит Стенберген (Нидерланды). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нидерландка Маррит Стенберген установила мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем на соревнованиях в Риме.
  • Результат Стенберген составил 51,68 секунды, она превзошла достижение шведки Сары Шестрем (51,71).
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Трехкратная чемпионка мира по плаванию нидерландка Маррит Стенберген установила мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем на соревнованиях в Риме.
Результат Стенберген составил 51,68 секунды. Она превзошла достижение трехкратной олимпийской чемпионки шведки Сары Шестрем (51,71), установленное летом 2017 года.
Стенберген 26 лет. Она является трехкратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.
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