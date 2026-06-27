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США на ЧМ не отделяют футбол от политики, заявил тренер сборной Ирана - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
10:31 27.06.2026
США на ЧМ не отделяют футбол от политики, заявил тренер сборной Ирана

Тренер сборной Ирана Галенои: США не отделяют футбол от политики

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАмир Галенои
Амир Галенои - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Амир Галенои. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что на чемпионате мира в США футбол не отделен от политики.
  • Галенои отметил несправедливое отношение к иранским футболистам со стороны страны-хозяйки и призвал ФИФА обратить внимание на подходы американцев.
  • Иран с тремя ничьими находится на третьем месте в своей группе G, и его выход в плей-офф зависит от результатов других команд.
СИЭТЛ (США), 27 июн - РИА Новости. США на своем чемпионате мира не отделяют футбол от политики, на это должны обратить внимание в ФИФА, заявил на вопрос РИА Новости главный тренер сборной Ирана Амир Галенои.
Как сказал Галенои на пресс-конференции после ничьей со сборной Египта, футбол должен объединять и быть отделенным от политики.
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"Мы не видим этого на нынешнем чемпионате", - сказал Галенои.
По его словам, о политизированности властей США как страны-хозяйки говорит обращение с иранскими футболистами, от которых требуют выезжать незадолго до матча и сразу покидать США.
На подходы американцев должны обратить внимание в ФИФА, заявил тренер.
"Страна-хозяйка очень несправедливо к нам относится", - добавил он.
Иран с тремя окончившимися вничью матчами на третьем месте в своей группе G. В следующий этап выйдут восемь команд, занявших третьи места на групповом этапе. Иран пока на шестом месте в этой статистике. Выход сборной в плэй-офф зависит от результата других команд.
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Иран не встретится со сборной США, которая досрочно вышла из группового этапа, в следующем круге.
Главный тренер сборной Египта по футболу Хоссам Хассан заявил ранее на пресс-конференции, что иранцы показали "агрессивный, яростный футбол".
Тренер Египта вышел с сотрудником пресс-группы сборной. Иранской команде привести с собой медиа-представителя не позволили. На пресс-конференции египтятина присутствовали десятки представителей СМИ страны. К моменту выхода Галенои число журналистов в пресс-зале уменьшилось.
Как сообщили ранее в министерстве внутренней безопасности США, сборной Ирана разрешили прибыть в Сиэтл за два дня до игры. При этом команда должна покинуть страну в тот же день, сразу после матча.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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