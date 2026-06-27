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СМИ: КСИР пообещал ответить на удар США по Ирану - РИА Новости, 27.06.2026
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00:23 27.06.2026 (обновлено: 07:06 27.06.2026)
СМИ: КСИР пообещал ответить на удар США по Ирану

Reuters: КСИР пообещал ответить на удар США по Ирану

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что ответ на последний удар США будет скорым и решительным.
  • Иранские вооруженные силы отразили атаку США в районе города Сирик.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пообещал скорый и решительный ответ на последний удар США, передает агентство Рейтер.
«
"КСИР заявляет, что ответ на атаку США будет скорым и решительным", — говорится в сообщении.
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В КСИР также заявили об отражении американской атаки вблизи города Сирик.
В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Тегеран, что Вашингтон ответит насилием на насилие.
Накануне вечером Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. СМИ сообщали о взрывах в районе иранского города Сирик, по данным телерадиокомпании IRIB, два снаряда попали в местную телебашню.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.
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