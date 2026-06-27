СМИ: КСИР пообещал ответить на удар США по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что ответ на последний удар США будет скорым и решительным.
- Иранские вооруженные силы отразили атаку США в районе города Сирик.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пообещал скорый и решительный ответ на последний удар США, передает агентство Рейтер.
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"КСИР заявляет, что ответ на атаку США будет скорым и решительным", — говорится в сообщении.
В КСИР также заявили об отражении американской атаки вблизи города Сирик.
В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Тегеран, что Вашингтон ответит насилием на насилие.
Накануне вечером Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. СМИ сообщали о взрывах в районе иранского города Сирик, по данным телерадиокомпании IRIB, два снаряда попали в местную телебашню.
Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.