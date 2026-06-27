СМИ: КСИР пообещал ответить на удар США по Ирану

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Тегеран, что Вашингтон ответит насилием на насилие.

Накануне вечером Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. СМИ сообщали о взрывах в районе иранского города Сирик, по данным телерадиокомпании IRIB, два снаряда попали в местную телебашню.