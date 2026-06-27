Синнер признался, что очень хорошо подготовился к Уимблдону

"Это были общие осмотры, чтобы проверить мое здоровье, убедиться, что все физически в порядке, и это действительно так. Все результаты были действительно хорошими. Но мы прекрасно понимаем, что нужно тренироваться в более теплых условиях. У меня есть ощущение, что, где бы мы ни играли, будет очень жарко. С каждым годом становится все жарче и жарче. Это очень важный вопрос. Посмотрим, как это будет развиваться в будущем", - приводит слова Синнера с пресс-конференции L'Equipe.