Синнер признался, что очень хорошо подготовился к Уимблдону

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Янник Синнер заявил, что чувствует себя хорошо подготовленным перед началом Уимблдонского теннисного турнира.
- Итальянец прошел углубленные медицинские обследования в Турине после вылета с "Ролан Гаррос", и результаты были хорошими.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер заявил, что чувствует себя хорошо подготовленным перед началом Уимблдонского теннисного турнира.
В начале июня Синнер прошел углубленные медицинские обследования в Турине после вылета с "Ролан Гаррос". Итальянец не смог выйти в третий круг турнира, уступив аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло в пятисетовом противостоянии. В третьем сете Синнер вел 5:1, однако позже проиграл три гейма подряд, обратился к арбитру, сказав, что испытывает головокружение и хочет вызвать рвоту, и покинул корт. Теннисист вернулся спустя пять минут, но проиграл свою подачу и впоследствии сет. Температура в Париже превышала 30 градусов.
"Это были общие осмотры, чтобы проверить мое здоровье, убедиться, что все физически в порядке, и это действительно так. Все результаты были действительно хорошими. Но мы прекрасно понимаем, что нужно тренироваться в более теплых условиях. У меня есть ощущение, что, где бы мы ни играли, будет очень жарко. С каждым годом становится все жарче и жарче. Это очень важный вопрос. Посмотрим, как это будет развиваться в будущем", - приводит слова Синнера с пресс-конференции L'Equipe.
"Я очень доволен работой, которую мы проделали за последние две с половиной недели. Дни были очень длинными. Я чувствую себя хорошо подготовленным", - добавил итальянец.
Уимблдон, третий в сезоне турнир Большого шлема, пройдет с 29 июня по 12 июля. Синнер является действующим победителем, в первом круге он сыграет против серба Миомира Кецмановича (51-й номер рейтинга).